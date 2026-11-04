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台股開盤回穩一度漲逾400點 新台幣續貶失守32.8元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股今開盤回穩一度漲逾400點，不過後續法例，新台幣則續貶失守32.8元。聯合報系資料照
台股今開盤回穩一度漲逾400點，不過後續法例，新台幣則續貶失守32.8元。聯合報系資料照

台股昨（3）日重挫逾1,600點後，今（4）日早盤出現止跌回穩跡象，加權指數以43,449.45點開出，上漲141.91點，盤初一度衝上43,741.54點，漲幅超過400點，不過隨後漲幅收斂，顯示市場買盤回籠，但追價力道仍顯不足。

相較於台股暫時止穩，新台幣匯率貶勢卻尚未結束。新台幣兌美元今天以32.79元開盤，較昨日收盤貶3分，隨後貶幅擴大，跌破32.8元關卡。

法人表示，美股昨晚選舉結束後走穩，帶動台股下跌趨勢緩和，不過今日在開高之後，後續買盤乏力，反應市場資金仍在觀望，這也也可以從匯率持續走貶，透漏外資仍匯出的訊息看出。

不過，法人認為，在基本面仍好的狀況下，選舉不確定因素消除，外資有機會適度回流，支撐台股，不過若要上攻，則必須橫盤整理一段時間，才有可能能重新建構多頭攻勢。

台股昨日暴跌1,612.60點，外資單日賣超逾千億元，新台幣也重貶1.68角，股匯同步承壓。市場人士指出，匯市美元需求仍強，新台幣短線恐持續偏弱，後續須觀察台股能否守住漲勢，以及出口商拋匯是否有助於減緩貶值壓力。

台股 新台幣 美股

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