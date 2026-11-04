台股開高彈逾400點後現反壓！台積電力穩2,300元、川湖卻跌破9,000元

美股科技股昨夜止跌回穩，費半指數彈升2.63%，記憶體與AI類股同步反彈，台積電ADR上漲1.55%，台指期盤後也上漲426點。台股4日開盤上漲141.91點、報43449.45點，隨後在台積電（2330）領軍、五大權值股聯袂開高，台光電（2383）、聯電（2303）、南亞（1303）、創意（3443）等權值要角也連袂走強下，大盤漲點快速放大至400點以上。

然而，股后川湖（2059）賣壓增強，開低跌破9,000元關卡，鴻海（2317）、南亞科（2408）、鴻勁（7769）等開高後卻翻黑，加上台新新光金（2887）領跌多數金控股走弱，大盤漲點收斂至100點以內，多空於43,400點上下拉鋸。主動中信台灣收益（00406A）、台玻（1802）、群益臺灣加權正2（00685L）交投火熱。

美股昨夜僅道指收黑、其餘三大指數皆漲。市場聚焦美國期中選舉結果，資金回流半導體與AI類股，費半指數彈升2.63%、那指上漲0.83%，標普500指數終結連3日跌勢；道指則因蘋果財測引發獲利疑慮而下跌0.38%。記憶體與儲存族群同步反彈，台積電ADR上漲1.55%。台指期盤後上漲426點、收43779點。

盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高25元、報2,320元，聯發科（2454）開3,740元、台達電（2308）開1,290元、鴻海開247.5元、日月光投控（3711）開635元。

類股方面，電器電纜、油電燃氣、塑化、電子零組件、數位雲端等漲幅居前，資訊服務、金融等相對疲弱。

回顧台股3日表現，集中市場指數下挫1612.6點、收43307.54點，成交值放大至9,280.58億元，連續4個交易日已累計下跌3,727.44點。三大法人合計賣超1479.01億元，其中外資賣超1073.07億元，投信買超184.6億元，自營商賣超（合計）590.54億元。

台北外匯市場新台幣兌美元收32.76元，重貶1.68角，成交金額39.38億美元；盤中最高32.61元、最低32.86元。

法人指出，台股本波累計回檔13.56%，融資減幅僅8.19%，籌碼整理尚未完全。短線雖已進入超賣區，仍須觀察融資減幅及外資期現貨動向，建議控管資金、避免過度槓桿，等待止跌訊號浮現。