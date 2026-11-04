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台指期夜盤上揚 法人：台股可望回穩

中央社／ 台北4日電

美股主要指數多數收漲，與台股關聯性高的費半指數上揚272.07點，漲幅約2.63%。法人表示，台股3日重挫1612.6點，收在43307.54點，台指期夜盤上漲426點，台股今天可望回穩。

美國期中選舉登場，美股主要指數多數收高。道瓊工業指數下跌197.26點，跌幅0.38%；標普500指數上漲27.52點，漲幅0.36%；那斯達克指數上漲207.65點，漲幅0.83%；費城半導體指數上揚272.07點，漲幅2.63%。台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.55%。

國內外產業訊息方面，半導體矽晶圓廠環球晶深化與記憶體廠美光科技（Micron）策略合作，環球晶董事會決議通過發行5億美元私募無擔保可轉換公司債，並洽定美光擔任唯一應募人。

記憶體廠華邦電董事會通過新台幣731.63億元資本支出，將用於擴建高雄廠廠房及購置生產設備，總經理陳沛銘表示，高雄廠模組B將於12月29日動工，希望2年內可以開始裝機。

受惠市場需求成長，測試介面廠中華精測10月營收7.02億元，連續8個月創歷史新高。IC載板廠南電10月營收62.89億元，同創歷史新高。

電腦品牌廠宏碁表示，儘管受關鍵零組件漲價與缺料影響，今年1到10月在台灣消費性個人電腦（PC）市場出貨量仍年增15%，在年底雙11促銷檔期與第4季傳統旺季動能助攻下，宏碁預期11、12月及全年出貨年增率可望進一步超越15%。

法人 台指期 台股

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