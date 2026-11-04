郭哲榮喊台股年底5萬點「沒到發萬份雞排＋珍奶」！股民嘆氣：這次不想吃到

台股近期高檔回檔劇烈震盪，摩爾投顧分析師郭哲榮日前再度公開喊話力挺多頭，堅稱年底前挑戰5萬點「絕對有機會」，更豪氣加碼祭出「1萬份雞排加珍奶」祭品文承諾若未達標將全台放送，貼文曝光後瞬間引發社群論戰，狂酸與力挺言論迅速洗版。

郭哲榮表示，距離年底剩不到2個月，市場雖然看衰，但他認為台股現階段只是「發瘋回檔」，就如同2008年市場盲目恐慌現金流一樣，反倒創造無敵買點。

他強調AI絕非泡沫，更直言若大盤跌破4萬點將再湊錢重押0050，呼籲投資人「不要借錢、分散投資、撐到年底、相信哲哲」，並將未達標承諾由原本5000份雞排升級為1萬份雞排加珍奶。

不過，留言區隨即湧現大批質疑聲浪，不少股民痛批策略矛盾，「高點叫人歐印重壓，跌到4萬5自己不敢買，說跌破4萬才要進場」、「別人先去送死你在後面撿尾刀？」、「信你信到我快跑路了」、「自從信你之後實現階級翻轉，原本我還有房子的」、「每跌一根公園就有新食物吃」。

也有套牢投資人點名特定個股開轟，「環球晶一路從1050買到800，現在跌破700是怎樣」、「所以台股5萬點被動元件跟矽晶圓就會解套嗎」、「這肯定月線級別回調，半年一年起跳」、「基本面出問題技術面也轉熊，分析師永遠多頭」。

儘管看衰聲不斷，仍有不少股民苦笑回應「真心不希望哲哲發雞排」、「相信哲哲財富對折，但至少有雞排吃」。