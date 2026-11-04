國際股市影響台股波動大 金管會：適時採取相應措施

台股土洋大戰，外資法人昨天再度提款逾千億元，累計今年來狂賣二點五五兆元，史上之最；投信、八大公股行庫力挺台股，投信今年來累計買超達一點○二兆元，八大公股行庫今年來買超五三一○點六億元，均為年度歷史新高。

2026-11-04 00:00