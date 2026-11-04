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國際股市影響台股波動大 金管會：適時採取相應措施

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北報導

台股昨（3）日重挫逾1,612點，多檔股票跌停收場，引發股民關注。金管會昨日公布最新國際股市變動，並表示已責成證交所與櫃買中心密切掌握國際金融市場變化，適時採取相應措施，且目前整體上市櫃公司營收仍較去年同期成長近四成。

觀察台股與亞洲主要股市概況，截至昨日收盤時間，加權指數終場收在43,307點，下跌1,612點，跌幅3.59%，成交量約9,280億元，金管會指出，主要亞洲股市普遍承壓，台股跌幅介於同時段亞股之間，其中南韓下跌3.78%最多，上海綜合指數下跌1.39%、新加坡下跌0.59%，僅港股逆勢上漲0.37%，日股休市。

金管會指出，近日受到國際股市影響，市場關注美國大型科技公司財報，加上國際地緣政治情勢不確定性，導致台股波動大。

若從台股基本面來看，根據金管會統計，截至9月底，台股本益比約26.68倍，現金殖利率1.54%，若加計股票股利為1.58%；上市櫃公司累計營收約49.89兆元，年成長38.21%，實際獲利動能充沛。

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