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台股土洋大戰 外資今年來狂賣2.5兆創高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股土洋大戰，外資法人昨（3）日再度提款逾千億元，累計今年來狂賣2.55兆元，史上之最；投信、八大公股行庫力挺台股，投信今年來累計買超達1.02兆元，八大公股行庫今年來買超5,310.6億元，均為年度歷史新高。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧策略長黃文清看法，今年來外資賣超台股不手軟，資金斷鏈下台股跌破前低，短線呈底底低格局，研判下檔空間相對有限，但仍需時間化解，且目前新台幣匯率不利資金行情啟動，但當外資賣超力道減緩，甚至啟動回補時，有機會上演軋空，屆時反彈也會快又急。

根據CMoney統計至昨日，外資今年來調節標的集中AI供應鏈，其中大舉賣超台積電（2330）2.1兆元，持股比降至68.4%，為2025年12月27日來新低；今年賣超第二多是台達電（2308）1,864.3億元，聯發科（2454）也被賣超1,725.07億、國巨（2327）*也高達1,103.04億元。

觀察投信今年來買超前十大清一色是科技股，買超最多為台積電，高達3,245.9億元，連帶投信持股比攀升至3.9%，也是有統計以來新高，其次是廣達（2382）1,333.3億元，超過500億元還有南亞（1303）820.08億。

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