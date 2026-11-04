台股強震 中長多格局不變…美期中選舉後資金有望回流

台股昨（3）日外資提款壓力未歇，再創波段低點。五大台股名師認為，人工智慧（AI）驅動的結構性中長多無虞，加上統計顯示美股及台股第4季上漲機率高，待台股反映美國期中選舉結果後，資金有望回流，重啟多頭走勢。

美國期中選舉今將陸續開票，華南投顧董事長呂仁傑分析，最佳情境是共和黨主導參議院，民主黨主導眾議院，加權指數就會反彈；若兩院都被民主黨拿下，指數可能要再打一隻腳。

美國費城半導體指數續挫、美軍無預警開轟伊朗外島、蘋果公布財報後盤後走跌、邁威爾（Marvell）重金收購Lumentum引發疑慮等利空齊聚，加上美國期中選舉即將登場，國際熱錢持續撤離亞洲新興市場，台股昨日狂瀉1,612點，連四日收黑。

第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧策略長黃文清分析，全球金融市場現階段面臨短線急漲後的估值消化，疊加美國期中選舉、美伊荷莫茲海峽博弈、美俄烏三方會談、美聯準會（Fed）12月利率決策會議利率動向等變數，不安情緒再次升溫。

回歸基本面看，美股科技財報、四大雲端服務供應商（CSP）對算力基礎建設的資本支出及台灣外銷接單等，均傳達一個訊號，即短線震盪拉回是漲多後的正常能量釋放，中長線AI驅動的結構性多頭仍可期待。

群益投顧董事長蔡明彥、統一投顧董事長黎方國、呂仁傑指出，台股面臨期中選舉後美伊戰事變化、美元強勢引發外資偏向減碼、韓股波動劇烈、Anthropic掛牌上市、上市櫃公司10月營收及季報亮麗、融資偏高等多空變數交織，建議保持資金彈性，避免過度槓桿，逢低偏多操作。

展望後市，綜合蔡明彥、黎方國、黃詣庭、黃文清、呂仁傑等名師看法，台股自7月下旬39,384低點漲至10月上旬49,968高點，約上漲10,584點，本波拉回至昨日低點43,191點共跌6,777點，換算修正幅度已超過0.618，基本上已接近滿足程度。

以評價面看，法人圈普遍預估，上市櫃公司2026年整體獲利可望成長50%以上，受惠AI資本支出持續擴張、新一代AI伺服器平台陸續放量及企業AI應用快速普及，2027年將持續成長約30%，換算前瞻本益比（Forward P/E）僅剩16倍。

黃文清表示，台股跌破半年線後，進入加速趕底階段，研判不至於回測7月底起漲的頸線位置，42,000點以下已屬超跌，建議可逢低分批布局。黃詣庭觀察，若近日融資浮額能大幅減肥，將有助於本周見到波段低點。