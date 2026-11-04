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台股一日三殺 殺現金流、殺融資、殺高估值…44K 防線失守

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

台股殺聲隆隆，昨（3）日上演三殺行情，殺現金流、殺融資、殺高估值，外資再砍千億元，大盤應聲跌破44K防守關卡，櫃買指數更失守年線，多方節節敗退。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧策略長黃文清看法，後續應關注新台幣匯率止貶、外資賣超趨緩甚至回補、融資減肥、國際股市回升、成交量能回升至兆元等止跌訊號。

美國期中選舉不確定性以及AI巨頭持續擴大投資引發擔憂持續壟罩，空方大砍低自由現金流量股，賣壓從美股擴散至亞股；被視為台股浮額的融資餘額大減229.2億元、史上單日第六多，促使融資餘額跌破6,000億元關卡，降至5,997.7億元，為9月18日5,940.3億元來低量；高估值股更成海嘯第一排，千金股多達14檔跌停，總檔數減三檔降至43檔。

台股浮現三殺，一度暴跌1,728點，終場仍跌1,612.6點、史上第七大跌點，收43,307點，單日市值蒸發5.2兆元，降至141.8兆元，成交值增至1兆元之上。

外資持續提款，單日賣超1,073.06億元，史上第八大，連四賣，累計賣超3,621.1億元；投信買超184.6億元，連16買，累計2,771.8億元；自營商賣超590.5億元，連四賣；三大法人賣超1,479億元。台股危急，八大公股行庫進場承接301.1億元，連四買。

中小型股更慘烈，櫃買指數昨收345.52點，摜破年線，下跌23.72點，市值減少0.6兆元，降至9.6兆元。

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