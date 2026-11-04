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就市論勢／半導體設備、光通訊 聚光
盤勢分析
台股近來震盪壓回，主要來自大型雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI基礎建設投資，資本支出與收入回收時間落差，使自由現金流承受壓力，引發市場對投資效率與估值疑慮。此外，中東地緣衝突未歇、聯準會利率路徑未明，也持續干擾市場投資情緒。
美國FOMC會議維持政策利率不變，不過從會後聲明來看，並未提供更多指引，市場對12月升息預期依舊偏高。
台灣方面，9月出口創下歷史單月新高，主要歸因全球對高效能運算元件、先進微處理器、支援生成式人工智慧應用所需的伺服器基礎設施訂單大幅增加。
展望第4季，從投資角度看，Agentic AI演進為核心驅動因素，推動算力消耗激增。整體來看半導體獲利成長再加速，進入到AI基礎設施周期中段，後續能否維持熱度，終究要回歸到財報數字。
投資建議
AI概念股仍是台股主軸，只是從過去全面齊漲，轉為「輪動加速、個股分化」。
投資應聚焦AI伺服器、PCB／ABF、測試介面、光通訊、半導體設備、ASIC／IP、電源與散熱等方向。
其中，AI伺服器出貨成長將驅動台灣相關供應鏈，PCB／ABF受惠高階載板與高速材料需求延續，測試介面受惠AI晶片測試複雜度提升，光通訊則受惠資料中心高速傳輸需求增加，多項材料短缺預計將延續至2026年底甚至2027年。
選股建議可優先關注半導體先進製程、半導體設備、光通訊等族群，往AI應用及提高生產力族群布局。
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