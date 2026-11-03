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美國大型CSP明年資本支出展望仍樂觀 大摩：看好15檔台系供應鏈

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，美國雲端巨頭在基礎設施上的大舉投資並未停歇，明年展望仍樂觀，有利於下游供應鏈。聯合報系資料照
摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，美國雲端巨頭在基礎設施上的大舉投資並未停歇，明年展望仍樂觀，有利於下游供應鏈。聯合報系資料照

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，美國雲端巨頭在基礎設施上的大舉投資並未停歇，明年展望仍樂觀，有利於下游供應鏈，持續為台灣及大中華區的伺服器代工、載板、印刷電路板（PCB）及散熱等廠商提供長期的成長動能。

在台廠中，大摩看好緯創（3231）、緯穎（6669）、廣達（2382）、欣興（3037）、南電（8046）、嘉澤（3533）、金像電（2368）、鴻海（2317）、台光電（2383）、川湖（2059）、奇鋐（3017）、勤誠（8210）、台達電（2308）、貿聯-KY（3665）、台燿（6274）等15檔個股，都給予「優於大盤」評等。

美國大型雲端服務供應商（CSP）最近陸續公布財報，大摩認為，從這些企業的展望與預估資本支出來看，對大中華區供應鏈而言偏向正面。下一個觀察重點，將是CSP對2027年資本支出的指引，將如何影響大中華區科技硬體公司今年第4季的財報表現。

大摩觀察微軟、Google、Meta及亞馬遜最近的財報及展望，發覺整體基調一致正向，需求仍持續超過供給。2026年接近尾聲，市場焦點已轉向2027年的資本支出。雖然大型CSP本季並未提供量化指引，但CSP的展望評論顯示，需求動能在2027年仍將維持強勁。

在台廠中，大摩看好緯創是輝達（NVIDIA）與超微（AMD）的重要L6合作夥伴，新客戶也帶來更多L10（聯想及一家AI實驗室）與L11 AI伺服器（亞馬遜、甲骨文）業務。

大摩指出，緯穎是三家CSP（微軟、Meta 與亞馬遜）的重要傳統伺服器供應商，並有望成為兩家新客戶（一家雲端服務供應商及一家AI實驗室）的組裝合作夥伴。緯穎也是亞馬遜Trainium伺服器機櫃、Meta為超微安裝Helios機櫃的重要供應商。

另外，美國大型CSP對傳統及AI伺服器中的PCB與銅箔基板（CCL）需求成長，嘉惠金像電及台光電／台燿。欣興及南電為大中華區運算晶片（CPU／GPU／ASIC）及網通晶片的重要ABF載板供應商。嘉澤則是重要的CPU插槽供應商，快接頭、SOCAMM連接器與NPO插槽等AI零組件業務的成長動能持續加快。

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