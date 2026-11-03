台股下跌1,612.6點 金管會喊話了

台股加權指數3日重挫逾1,600點，多檔股票以跌停收場，引發股民關注。金管會公布最新國際股市變動，並表示已責成證交所與櫃買中心密切掌握國際金融市場變化，不過目前整體上市櫃公司營收仍較去年同期成長近4成。

觀察台股與亞洲主要股市的概況，截至昨日收盤時間，台股加權指數終場收在43,307.54點，下跌1,612.6點，跌幅3.59%，成交量約9,280.58億元，金管會指出，主要亞洲股市普遍承壓，台股介於同時段的亞股之間，其中，南韓下跌3.78%最多，上海綜合指數下跌1.39%、新加坡下跌0.59%，僅港股逆勢上漲0.37%，日股同時段則為休市。

金管會指出，近日受到國際股市影響，市場關注美國大型科技公司財報，加上國際地緣政治情勢的不確定性，導致台股波動大。

若從台股的基本面來看，根據金管會統計，截至9月底，台股本益比約26.68倍，現金殖利率1.54%，若加計股票股利為1.58%；上市櫃公司累計營收約49.89兆元，年成長38.21%，實際獲利動能充沛。

從信用籌碼面觀察，截至11月2日，信用交易之整戶擔保維持率為173.62%，仍守在追繳斷頭的130%水位之上，整體市場借券賣出占市場成交值比率為4.20%，並未出現失控的現象。