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一片慘綠…台股重挫1612點創史上第七大跌點 金管會說話了

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股今日重挫1612點，創史上第七大跌點。中央社
台股今日重挫1612點，創史上第七大跌點。中央社

台股今日重挫1612點，創史上第七大跌點，證期局副局長黃仲豪說明，近日受到國際股市影響，市場關注美國大型科技公司財報，加以國際地緣政治情勢不確定性，導致台股波動較大，金管會持續關注近期股市波動情形，並已請證交所及櫃買中心密切注意國際金融市場變化情形。

今日台股跌幅3.59%，成交量約9280.58億，介於同時段亞洲主要股市之間，與南韓的3.78%跌幅近似，日本則是休市。

對於基本面，金管會統計顯示，截至9月底本益比約26.68倍，現金殖利率1.54%，加計股票股利1.58%，上市櫃公司115年截至9月底累計營收約49.89兆元，較去年同期成長38.21%。而截至115年11月2日，信用交易的整戶擔保維持率為173.62%，整體市場借券賣出占市場成交值比率為4.2%。

台股 金管會 財報

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