一片慘綠…台股重挫1612點創史上第七大跌點 金管會說話了

美國期中選舉將於美國時間11月3日登場，美國國會版圖是否重新洗牌，牽動全球金融市場敏感神經。瀚亞投信表示，選舉結果可能帶動股市短線波動，但從中長期來看，投資仍應回歸基本面，待選舉不確定性逐步消化後，企業獲利、通膨、利率與籌資成本仍將是左右市場走勢的關鍵。 近期台股震盪，但基本面仍具支撐，惟仍待短線籌碼沉澱、不確定因素降低，後續則可觀察美股及日、韓股市止穩程度。

2026-11-03 15:27