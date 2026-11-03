紐約證券交易所來訪證交所 深化台美資本市場合作契機

紐約證券交易所（New York Stock Exchange, NYSE）亞太區業務發展及資本市場代表3日拜訪證交所，雙方就台灣資本市場發展及跨境籌資等議題進行交流，共同探索台美資本市場合作契機。

紐約證券交易所為全球指標性證券交易所之一，具有豐富的國際企業上市及資本市場服務經驗。台灣資本市場近年表現亮眼，國際資金對台股參與持續提升，截至2026年9月底，台股市值排名全球第五，外資持股市值占比達48%，展現國際投資人對台灣資本市場的高度參與。為進一步提升台灣市場國際能見度並深化全球資金鏈結，證交所近年積極深化國際交流，持續與全球主要交易所建立合作關係，透過互訪及市場發展經驗分享，拓展跨境合作機會。

本次會談聚焦資本市場發展經驗，雙方就台美資本市場特色、企業跨境上市需求及市場實務進行意見交流。台灣擁有完整的半導體、人工智慧及資通訊產業聚落，具備深厚的科技產業基礎與活絡的資本市場，隨著企業國際化布局及全球籌資需求日益多元，如何協助企業運用不同市場資源、拓展國際投資人基礎，亦成為資本市場重要發展課題。

證交所表示，台灣資本市場具備優質創新產業聚落、多元投資人結構及完善的市場制度，為響應亞洲資產管理中心政策方向，證交所近年持續推動臺灣創新板（tib-創），以更具彈性及國際競爭力的上市制度，協助海內外高成長潛力企業及早進入資本市場，推動台灣成為亞洲創新企業的重要籌資中心。

展望未來，證交所將持續深化與NYSE等國際主要交易所交流合作，透過分享跨境上市及市場發展經驗，協助企業拓展國際籌資管道，進一步深化台灣與全球資金及資本市場的雙向鏈結。