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「2026台灣周」盛大開幕 賴總統提三大方向、持續推動亞資中心

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
賴清德總統與部會首長、證券期貨周邊單位、國際交易所代表、開幕式講者及各金融等相關產業公協會代表合影。圖／證交所提供
賴清德總統與部會首長、證券期貨周邊單位、國際交易所代表、開幕式講者及各金融等相關產業公協會代表合影。圖／證交所提供

金融監督管理委員會（下稱金管會）今年再度攜手證券期貨周邊單位，二度舉辦我國年度金融盛會「2026台灣周」，並於3日上午盛大開幕。賴清德總統在百忙之中親臨現場力挺，國家發展委員會葉俊顯主委及高雄市政府羅達生副市長亦到場支持，與國際交易所領袖、全球資產管理機構、國外機構法人、上市櫃公司及國內金融業者等逾400位貴賓齊聚一堂，向全球展現台灣資本市場與資產管理的發展動能。

賴總統致詞時表示，台灣在AI浪潮下展現強勁的經濟韌性，惟國家競爭力不僅仰賴產業實力，更需要穩健的金融市場作為後盾。今年以國家市場別總和而言，臺股已躍升為全球第四大股市，資本市場規模持續擴大。政府將從三大方向推動：推動金融市場國際化，積極打造亞洲資產管理中心；提升資本市場創新活力，持續推動創新板及交易制度改革，並鼓勵國際優質企業來臺掛牌；建立值得長期信賴的投資市場，強化公司治理與永續資訊揭露。

金管會彭金隆主委致詞時指出，台灣以完整半導體與AI產業鏈為基礎，正從「科技島」邁向「資本島」。一年來台股加權指數由28,000點升至45,000點，總市值達新臺幣158兆元；高雄資產管理專區有62家金融機構進駐，ETF規模達11.6兆元、居亞太第三。亞洲資產管理中心政策「二年有感、四年有變、六年有成」，「有感」已實現、「有變」正在發生、「有成」可以期待。此外，彭主委期盼透過台灣周，讓世界看見台灣、連結台灣、投資台灣。

開幕表演由知名藝術家張逸軍率領舞團，攜手大環藝術家胡啟志，及金曲獎得主舒米恩共同演出，以「人與AI相遇」為核心意象，透過藝術與科技的跨界融合，詮釋台灣不僅是 AI 產業的關鍵樞紐，更是科技與金融深度融合的未來中心。彭博創辦人Michael Bloomberg亦特別預先錄製影片，為本次盛會送上國際祝賀。

開幕式另安排4場專題演講及1場專題座談，邀請國際資本市場及科技產業重量級領袖，從不同面向分享全球市場趨勢與台灣發展契機。

首先，由東京證券交易所（TSE）社長Ryusuke Yokoyama（橫山隆介），分享對日本資本市場發展的觀察，並說明日本近年透過鼓勵企業與投資人進行建設性對話，以成長取向的公司治理，引導企業資金運用逐步轉向支持企業成長與長期價值創造。緊接著，那斯達克（Nasdaq）執行副董事長Edward Knight以台灣經濟與股市發展成果為引，分享股權市場如何促進全球經濟成長，以及交易機制現代化的未來展望。聯發科技（MediaTek）副董事長暨執行長蔡力行以公司市值成長及企業轉型歷程為例，展現台灣資本市場與企業共創成長，並進一步聚焦公司邁向AI與資料中心的成長策略，兼談股東回報與永續責任。最後，由彭博（Bloomberg）企業業務全球負責人Matthew Rees以台灣資本市場為題，探討國際投資關注焦點、AI時代可信賴資訊的重要性，以及台灣資本市場深化發展的契機。

壓軸登場的「全球ETF發展趨勢」專題座談，由彭博全球指數業務主管Paul Salerno主持，並邀請貝萊德美國股票ETF主管Jay Jacobs、聯博集團全球產品解決方案暨行銷主管Noel Archard以及安聯環球投資亞太區股票首席投資總監Wilfred Sit（薛永輝）共同與談，從全球及亞洲資金流向、主動與被動投資策略的演進，以及 ETF 如何滿足多元投資需求；並探討台灣如何透過人才培育、法規完善與產品多元化，提升資產管理樞紐的競爭力。

台灣周不僅是我國金融市場的重要里程碑，更是一場國內外專家齊聚的國際盛會。活動期間將圍繞「全球展望與國際連結」、「亞洲市場競爭力」、「創新籌資平臺」、「提升企業競爭力」、「金融創新與資安韌性」、「衍生性商品與風險管理」及「多元投資與社會共融」七大核心主題，陸續舉辦「亞洲資產管理中心論壇」、「亞洲永續金融新篇章」、「TiBOOST創新大步計畫」決賽等多達45場論壇與活動。透過政府政策引導與市場力量的共同凝聚，台灣正以堅實的產業實力與持續開放的金融政策匯聚全球資本，成為亞洲財富與創新的交會點。

資本市場 葉俊顯 賴清德 金管會

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