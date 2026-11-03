TiBOOST創新大步計畫11月10日登場 串聯全球AI創新與台灣資本市場

為串聯全球人工智慧（AI）創新能量與台灣資本市場，「TiBOOST創新大步計畫」將於2026年11月10日在台北漢來大飯店舉行，結合國際論壇、創新盃競賽決賽暨頒獎典禮，以及晚間交流晚宴，匯聚政府、產業、創業投資機構（VC）、企業創投（CVC）與國內外創新團隊，推動前瞻技術、產業需求與成長資本的交流合作。本計畫為2026台灣周核心活動之一，本屆徵件共吸引23國、396件提案，逾1/3為國際徵件，最終選出12組團隊晉級決賽，將角逐新台幣500萬元總獎金，展現台灣鏈結國際創新生態系、發展亞洲創新籌資樞紐的企圖心。

政策、產業與資本協力，為下一世代創新企業搭建成長舞台

本活動由金融監督管理委員會、國家發展委員會、台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所及台灣集中保管結算所主辦，並由中華民國創業投資商業同業公會及中華民國私募股權投資商業同業公會執行，整合政策、產業與投資資源，呼應政府「AI新十大建設」及打造「亞洲那斯達克」的發展願景。

TiBOOST結合臺灣創新板「tib」與象徵加速成長的「BOOST」，以「一步接軌世界，大步邁向未來」為品牌主張，將「未來性」與「高成長」轉化為具體的企業成長機會。計畫不僅透過競賽發掘優秀團隊，更希望讓創新企業接觸產業夥伴、投資機構及資本市場專業資源，協助技術與產品走向商業應用，拓展市場與籌資機會。

本計畫聚焦AI及前瞻科技，涵蓋矽光子、量子科技、智慧機器人等前瞻科技結合AI的領域，以及智慧製造、金融科技、智慧醫療、智慧城市、生成式AI、邊緣AI、算力平台與AI資安等應用及基礎設施，期待透過跨領域合作，發揮台灣科技產業鏈與創新企業相互帶動的綜效。

四大論壇焦點，探討AI變局與資本市場成長路徑

11月10日上午論壇將以科技趨勢、創業實務及資本市場為主軸，安排四場專題演講與對談。英國劍橋大學休斯學院榮譽院士郭昱廷將以「AI下一個十年：科技、資本與全球競爭的新格局」為題，分享全球科技與資本布局的觀察；爐邊對談則由經濟部中小及新創企業署署長李冠志主持，邀請YouTube共同創辦人暨Silicon Corridor創辦人陳士駿，以及Culpium創辦人Tim Culpan，交流創業與企業成長觀點。

數位轉型學院院長詹文男將以「從生成式AI到Agentic AI：機會與挑戰」為題，探討AI技術演進對企業發展帶來的機會與挑戰；「創新板賦能硬科技：資本市場如何為AI新創注入資金，加速研發與國際鏈結」對談，則由台杉投資科技基金執行合夥人李一平主持，邀請Headline Asia創始合夥人田中章雄、Openspace Capital創始合夥人Shane Chesson，以及臺灣證券交易所業務委員胡則華與談，探討創投與資本市場如何共同支持AI新創研發、成長與國際發展。

23國396件提案，12強競逐500萬元總獎金

本屆TiBOOST共收到396件提案，其中國大陸內257件、海外139件，海外提案占比超過三分之一；海外提案以韓國33件最多、美國15件居次。經專業評選後，入圍決賽的12組團隊包含國內9組、海外3組，其中海外團隊分別來自加拿大及韓國，呈現台灣鏈結國際創新資源的潛力。

決賽將於當日下午以實體簡報（Pitch）及評審問答進行，最終將評選出前三名將分別獲得新台幣250萬元、150萬元及100萬元獎金，總獎金為500萬元。獲獎團隊另有機會獲得新創基地進駐、媒體曝光，以及與企業、投資人及資本市場專家交流媒合等資源，拓展後續商業合作及市場發展機會。

決賽評分涵蓋市場機會25%、解決方案20%、商業模式20%、團隊能力15%，以及資本市場適應度20%。除技術與產品創新外，也重視企業的市場驗證、成長策略、財務透明度、募資規劃、公司治理，以及未來進入臺灣創新板的潛力，讓企業在競賽過程中，同步檢視商業發展與接軌資本市場的準備。

產業龍頭攜手創投，發揮「以大帶小」綜效

本屆評審陣容匯聚政府、國家發展基金、半導體、電信、科技產業及國內外投資機構，包含國發基金、中華民國私募股權投資商業同業公會、中華民國創業投資商業同業公會、台積電、中華電信、光寶科技、和鼎創業投資、AI Fund、Headline Asia及台杉投資等代表，從技術潛力、產業應用、市場發展及投資價值等面向，評估具成長潛力的團隊。

透過產業與投資界共同參與，TiBOOST希望發揮「以大帶小」的合作綜效，讓創新企業有機會接觸產業經驗、應用需求與投資觀點，並讓成熟企業的產業資源與新創團隊的技術創意相互結合。競賽的價值不僅在於獎項，更在於創造技術與市場對話、企業與資本鏈結的起點。

臺灣證券交易所推動臺灣創新板(tib-創)，不僅提供創新企業多元上市選擇，更是串聯資本、產業與創新資源的重要平台。臺灣創新板著重企業未來成長潛力與市值價值，讓資本及資源更早進入企業發展前端，支持企業從成長、籌資到上市後持續發展。透過臺灣創新板，讓具潛力的新興產業與創新成果被市場看見，也讓投資人有機會參與創新企業的成長。證交所並將持續串聯新創團隊、創投機構、產業夥伴及國際資源，協助具國際競爭力的企業接軌資本市場。藉此發揮科技與資本相互帶動的綜效，讓台灣不僅是科技島，更成為孕育全球創新企業的資本島。

交流晚宴延伸合作，讓資本更早支持企業成長

除白天的論壇與決賽，晚間將舉行TiBOOST交流晚宴與頒獎活動，延伸國內外創新團隊、產業及投資機構之間的交流。依活動規劃，行政院院長卓榮泰與臺灣證券交易所董事長林修銘將於晚宴致詞，分別就企業全生命周期支持，以及資本市場如何及早挹注創新企業，闡述政策方向與推動願景。

證交所強調，將持續深化與新創團隊、創投機構、產業夥伴及國際資源的鏈結，透過TiBOOST等交流平台，發掘具技術優勢與國際市場潛力的企業，並持續完善臺灣創新板制度與配套，支持企業拓展籌資選項。從國際論壇的趨勢交流、競賽的技術與商業驗證，到產業及投資機構的合作對話，TiBOOST希望促成創新、產業與資本相互帶動的正向循環，推動台灣從「科技島」邁向「資本島」。

論壇與觀賽採線上報名，歡迎產業及投資界參與

TiBOOST論壇暨決賽頒獎典禮將於11月10日（二）在台北漢來大飯店3樓鉑金B廳舉行，上午8時30分開放報到、9時30分正式開始，下午5時30分結束；活動以中文及英文進行，並提供同步口譯。產業界、投資機構、新創團隊及關注AI發展的各界人士，可透過活動報名頁登記參與，即使非參賽者，亦歡迎到場觀賽與交流。