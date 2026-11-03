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外資大逃殺！狂賣1,073億元 賣超前三名清一色是主動式ETF
台股3日收在43,307.54點，大跌1,612.6點，三大法人賣超1,464.57億元，外資更是大逃殺，單日賣超1,073.07億元，統計外資買賣超個股發現，賣超前十名中，ETF占七檔，其中前三大清一色是主動式ETF，另外華邦電（2344）、力積電（6770）及南亞（1303）也遭外資大賣。
美股科技股賣壓延續，費城半導體指數2日續挫3.37%，記憶體族群與台股ADR全面收黑，台股3日以44,481.59點開出，下跌438.55點，隨著賣壓加重，大盤指數盤中一度狂瀉1,728.56點，下探至43,191.58點，終場大跌1,612.6點，收在43,307.54點，跌幅3.58%，連續4個交易日累計下跌3,727.44點。
三大法人賣超1,464.57億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超1,073.07億元；自營商也賣超590.55億元，其中自行賣超87.04億元、避險賣超503.51億元；投信則逆勢買超199.05億元。
統計外資賣超前十名個股，ETF占七檔，包括主動式、市值型及高息ETF；其中，賣超主動中信台灣收益（00406A）16萬4,003張最多，其次是賣超主動統一台股增長（00981A）134,171張，賣超第三名為主動統一升級50（00403A），單日賣超10萬1,381張。
統計外資買超前十名個股，買超台玻（1802）54,775張最多，其次是買超復華富時不動產（00712）；航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）也獲外資買超；多檔傳產龍頭股也獲外資青睞，電子股進榜1檔，外資買超聯電（2303）5,681張，連三買。
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