外資大逃殺！狂賣1,073億元 賣超前三名清一色是主動式ETF

你有沒有注意到一件事？今年金控現金股息總額3,422億，又破紀錄了，大家都在歡呼「史上最高」。 但你仔細數一下，今年還有在配股票股利的金控，只剩6家。去年還更多，前年更不用說了。 富邦金不配了，玉山金不配了，第一金也不配了。凱基金更好笑，去年才剛恢復配股，今年又收回去，一年就反悔。 你說這是巧合嗎？不是，這是整個金控圈在轉向，全現金配息已經變成主流，而且這個趨勢只會加速，不會回頭。 對存股族來說，配股是什麼？就是不用再掏錢就多拿到股票張數嘛，長期下來複利效果很明顯。 但問題是，現在獲利大爆發加上IFRS 17和TW-ICS接軌的壓力，公司派有越來越多理由把股票股利收掉，改發現金。 所以這篇文章我想做三件事： 第一，把今年還有配股、而且EPS確實有成長的金融股全部列出來。 第二，拿最新的FY2026前9月自結數據，算一下這些公司現在獲利進度跑到哪了。 第三，逐一評估誰明年最可能把配股拿掉、轉成全現金。講白了，如果你手上有配股的金融股，這篇你要認真看。 對存股族來說，「配股」代表的是不用再掏錢就能增加持股張數，長期複利效果明顯。 但在獲利大爆發、IFRS 17與TW-ICS接軌壓力下，公司

2026-11-03 14:53