AI投資回報疑慮蔓延台股…櫃買重挫6.42% 自高點回落逾兩成

台股3日再挫1,612.6點，收在43,307.54點，跌幅3.59%，成交量放大至9,280.59億元。台積電（2330）僅下跌1.5%，但其他科技權值股都重挫，櫃買指數尤其慘烈，大跌6.42%，直接摜破年線關卡，統計自10月7日高點以來至今日低點，已下跌20.7%。

許多上櫃的千金股都摜跌停，包括旺矽（6223）、漢測（7856）、聯亞（3081）、力旺（3529）、群聯（8299）、竑騰（7751）、台燿（6274）、萬潤（6187）、雍智科技（6683）等，以權重來說，環球晶（6488）也逼近跌停，收685元，跌破年線，股王信驊（5274）跌逾5%，收14,730元，跌破15,000元整數關。

美股半導體類股持續下跌，台股也跟進修正，費城半導體指數昨大跌超過3%，那斯達克指數下跌1%，觀察費半指數，已跌破今年7月的最低點，即將回測年線；那斯達克指數雖然還沒跌破，但也逐漸逼近當中。

Google母公司Alphabet在上周公布上季廣告與搜尋業務營收低於預期，搜尋廣告銷售額為633.5億美元，低於預期的 648.5億美元。用戶擴大使用「AI模式」，雖然搜尋次數快速成長，也吸引更多使用者，但用戶轉向AI模式，可能拖慢原有廣告收入成長，這加劇了市場擔心AI基礎建設的成本、及數千億美元支出獲得回報的時機。

但大型科技公司仍持續向市場籌資，其中甲骨文2日發行總額100億美元的公司債，分為五個批次，期限從3年至20年不等。股價同日收盤重挫8.76%至每股119.22美元，投資人擔憂隨著借貸成本上升，甲骨文龐大的債務融資支出可能而越來越重，另外彭博資訊引述知情人士指出，甲骨文準備以每股116美元的價格發行股票，籌資100億美元。

科技巨頭為了興建新資料中心及採購晶片，在債券市場大舉舉債，融資規模累計達數千億美元，引發市場質疑這些巨額投資能否帶來相應回報，數家美國大型科技公司的信用違約保護成本也一度攀上歷史新高。