外資大砍1,073億元！三大法人提款1,464億元 台積電失守2,300元
美股科技股賣壓持續蔓延，費半指數續跌3.37%，台股ADR全面收黑，加上台指期盤後重挫917點，台股3日賣壓全面引爆。集中市場指數盤中一度狂瀉1,728.56點，最低下探43,191.58點，終場大跌1,612.60點、收在43,307.54點，跌幅3.58%，成交值放大至9,280.58億元，連續4個交易日累計下跌3,727.44點。三大法人擴大賣超1,464.57億元。
其中，外資及陸資（不含外資自營商）大舉賣超1,073.07億元；自營商也賣超590.55億元，包含自行賣超87.04億元、避險賣超503.51億元。投信則逆勢買超199.05億元。
盤面上，五大權值股全數收黑，合計拖累加權指數約571點。其中，台積電（2330）盤中最低下探2,280元，終場下跌35元、收2,295元，跌幅1.5%，失守2,300元關卡，單檔拖累大盤約275.51點，成交值達842.42億元；聯發科（2454）下跌7.43%、收3,675元，拖累約135.07點；日月光投控（3711）下跌8.61%、收616元，拖累約73.32點；台達電（2308）下跌6.27%、收1,270元，拖累約63.77點；鴻海（2317）下跌2.19%、收245.5元，拖累約23.34點。五大權值股合計拖累超過570點，成為大盤重挫的重要壓力。
電子股賣壓也進一步擴散，景碩（3189）、華新科（2492）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、南亞（1303）、金居（8358）及穩懋（3105）等指標股紛紛收跌停。高價股同樣遭遇沉重修正，千金股家數縮減至43檔，金像電（2368）、雍智科技（6683）、玉晶光（3406）跌破千元大關，大立光（3008）、旺矽（6223）、漢測（7856）、聯亞（3081）、力旺（3529）、群聯（8299）、新代（7750）、致茂（2360）、高力（8996）、光聖（6442）、竑騰（7751）、台燿（6274）、萬潤（6187）及南電（8046）等14檔下殺跌停。
總計集中市場與櫃買市場合計僅125家上漲、1,878家下跌，漲停家數13家、跌停家數則達74家，賣壓從權值股擴散至中小型股。
不過，盤面仍有少數個股逆勢突圍，資安族群在國內外資安事件接連引發關注下相對抗跌，藍新資訊（6938）、偉康科技（6865）及全景軟體（8272）收盤漲停；台玻（1802）則受惠AI帶動高階玻纖布需求，加上董事會通過第四期擴產計畫，股價盤中攻上70元漲停價，成交量逼近30萬張，成為重挫行情中的少數盤面焦點，也是今日成交值與成交量前十名榜單中，唯一收漲個股。
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