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台達電股價腰斬 跌出上市公司市值第3名遭鴻海超車

中央社／ 台北3日電
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台達電近期股價弱勢，今天隨台股重挫1612點，再大跌85元或6.27%，終場收在1270元，創下近8個月新低，如對照5月底創下的盤中高點2585元，股價已經腰斬。

根據台灣證券交易所上市公司市值排行榜，台達電最新市值新台幣3兆2988億元，鴻海以3兆4555億元超車成功，台達電跌出市值榜前3名，落居第4。

目前上市公司市值最高為台積電，高達59兆5147億元，接著是聯發科以5兆8981億元排第2。

台達電上週剛舉行法人說明會，公布第3季歸屬母公司淨利234.95億元，年增26.3%，但比第2季下滑6.5%，終止先前連2季創高。第3季毛利率34.08%，較去年同期下滑0.79個百分點，也比第2季滑落1.56個百分點，創近6季新低。

台達電董事長鄭平表示，對台達電而言，訂單能見度很高，但由於AI成長趨勢太大，各方面都緊，包括缺料、缺產能、缺工、缺電，很多環節可能沒跟上，導致台達電營運沒辦法每季平順成長，中間可能碰到路障。但他強調AI趨勢與需求沒變，台達電第4季營收會比第3季高，且明年還是成長趨勢。

台達電 鴻海 上市公司 聯發科 台積電

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