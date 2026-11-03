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股市由評價驅動轉向獲利驅動 資金回流高息優值股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股投資亮點分析。資料來源：彭博，證交所，大華銀投信官網
台股投資亮點分析。資料來源：彭博，證交所，大華銀投信官網

受美國科技股評價修正、美國期中選舉不確定性，以及外資近期偏向調節亞股部位影響，台股11月3日走勢震盪。不過，大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，近期市場波動主要反映短線資金情緒與評價面調整，並非企業基本面出現明顯轉弱訊號。

郭修誠觀察指出，AI產業已逐步從過去的題材驅動，邁向獲利兌現階段。雖然市場擔憂大型科技公司持續擴大AI資本支出可能壓抑短期自由現金流，但雲端服務商（CSP）、ASIC、高效能運算（HPC）及資料中心等相關供應鏈接單動能依然穩健，產業長期成長趨勢並未改變。

從國際市場來看，郭修誠分析，美股科技股近期面臨獲利了結與估值修正壓力，費城半導體指數表現偏弱，連帶影響亞洲科技股投資氣氛。但另一方面，美國10年期公債殖利率自高檔回落，有助於降低成長型股票的評價壓力；加上蘋果最新財報表現優於市場預期，也顯示全球終端需求仍具一定韌性，企業獲利基本面並未出現系統性風險。

在市場資金配置方面，郭修誠認為，目前資金並非全面撤離科技產業，而是朝向具備獲利能見度、現金流穩健及股利能力較佳的企業集中。近期多家外資機構持續看好AI伺服器、高階PCB材料及ASIC設計服務等領域，顯示資金仍聚焦於AI產業鏈中具實質受惠效益與競爭優勢的龍頭企業。

以大華優利高填息30（00918）為例，目前成分股除配置約四成金融股提供穩健收益來源外，同時納入緯穎（6669）、緯創（3231）、廣達（2382）、華碩（2357）、技嘉（2376）、瑞昱（2379）等AI供應鏈核心企業，以及長榮（2603）、長榮航（2618）、中信金（2891）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）等兼具獲利能力與股利政策優勢的代表企業。整體投組同時涵蓋金融、AI伺服器、航運及高階電子等產業，兼顧股息收益與產業成長雙重題材。

郭修誠表示，當市場由「評價驅動」逐步轉向「獲利驅動」階段時，企業獲利能力與現金流品質將成為投資人關注重心。在此環境下，具備高殖利率、高填息能力且基本面穩健的企業，預期將更容易獲得市場資金青睞，並展現相對抗震優勢。

展望後市，郭修誠認為，儘管短期全球市場仍可能受到政治事件及資金流向影響而出現波動，但台灣企業整體獲利基礎依舊穩固，AI長期發展趨勢亦未出現改變。尤其隨著市場情緒逐漸沉澱，資金有望重新聚焦於具備產業競爭力、穩定配息能力及成長潛力的優質企業。對投資人而言，若短線因市場情緒造成股價波動，反而可視為分批布局台灣優質高股息資產的重要機會；而兼具收益與成長特色的00918，亦有望持續受惠於AI投資循環與高股利需求並行的市場趨勢。

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