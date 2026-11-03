存股族別只看金控！銀行股配股大勝：前9月大賺「明年現金恐暴增」

你有沒有注意到一件事？今年金控現金股息總額3,422億，又破紀錄了，大家都在歡呼「史上最高」。

但你仔細數一下，今年還有在配股票股利的金控，只剩6家。去年還更多，前年更不用說了。

富邦金不配了，玉山金不配了，第一金也不配了。凱基金更好笑，去年才剛恢復配股，今年又收回去，一年就反悔。

你說這是巧合嗎？不是，這是整個金控圈在轉向，全現金配息已經變成主流，而且這個趨勢只會加速，不會回頭。

對存股族來說，配股是什麼？就是不用再掏錢就多拿到股票張數嘛，長期下來複利效果很明顯。

但問題是，現在獲利大爆發加上IFRS 17和TW-ICS接軌的壓力，公司派有越來越多理由把股票股利收掉，改發現金。

所以這篇文章我想做三件事：

第一，把今年還有配股、而且EPS確實有成長的金融股全部列出來。

第二，拿最新的FY2026前9月自結數據，算一下這些公司現在獲利進度跑到哪了。

第三，逐一評估誰明年最可能把配股拿掉、轉成全現金。講白了，如果你手上有配股的金融股，這篇你要認真看。

對存股族來說，「配股」代表的是不用再掏錢就能增加持股張數，長期複利效果明顯。

但在獲利大爆發、IFRS 17與TW-ICS接軌壓力下，公司派有越來越強的動機把股票股利收回來，改發現金。

這篇文章做三件事：第一，盤點今年還有配股、且EPS確實成長的金融股完整名單；第二，用最新的FY2026前9月自結數據，算出這些公司的獲利進度；第三，逐一評估哪些公司明年最可能轉為全現金配息。

金控股：今年有配股且EPS成長的完整名單

先看金控。篩選條件很簡單：今年有配股票股利，而且去年EPS比前年高。不符合的就不列，省得你看一堆沒意義的數字。

最右邊那欄「前9月除以去年全年」是重點中的重點，超過100%代表今年才過九個月就賺贏去年一整年了，你想想明年配息會有多恐怖。

這裡要特別講一下元大金。嚴格來說它去年EPS是微降的，2.77掉到2.74，不符合「成長」的條件。

但拜託，人家去年稅後淨利365億是歷史新高耶，會掉是因為股本膨脹吃掉了獲利成長。

而且它配股0.40元是金控裡最大方的，今年前9月EPS直接飆到3.96元，不放進來不就是外行人？所以還是列了，但標記清楚讓你自己判斷。

台新新光金也比較特殊，去年7月才合併完成，沒有可以直接比的FY2024基期，前9月EPS是截至8月的數字，9月還沒公告。

銀行股：今年有配股且EPS成長的完整名單

再來看銀行股。有趣的是，銀行股配股的比重比金控高很多。你看臺企銀配股0.70元、台中銀配股0.67元、聯邦銀配股0.60元，股票股利佔總股利都超過一半，這在金控那邊是看不到的。

存股族如果想靠配股累積張數，目前銀行股的選擇其實比金控多。

獲利進度解讀：誰前9月就賺贏去年整年？

好，接下來是這篇文章最核心的部分。你看表格最右邊那欄，那個百分比就是今年前9個月的EPS除以去年一整年的EPS。

超過100%的意思是，今年才九個月，就比去年十二個月還會賺了。這種公司明年的配息能力會跳一個台階，你不用懷疑。

最誇張的是國票金。前9月EPS 1.01元，去年全年才0.63元，等於才九個月就賺了去年的160%。翻倍有餘欸。

為什麼？因為國票證券搭上台股高成交量，獲利直接暴增302%，創歷史新高。去年配股只有可憐的0.089元，明年那個數字應該很難再出現了。

元大金前9月EPS 3.96元，去年全年才2.74元，達到144%。元大證券前9月賺了370億，一家子公司就扛了金控六成七的獲利，你說誇不誇張。

永豐金前9月EPS 2.49元，年增79%，永豐銀行、永豐金證券、京城銀行三路全部創同期新高。上海商銀前9月EPS 3.10元，去年全年3.06元，九個月就過了，穩坐上市銀行股獲利王。

華南金前9月1.88元，去年全年1.90元，差兩分錢，第四季隨便跑就破紀錄了。

彰銀前9月1.44元，去年全年1.51元，達到95%，年增22%的氣勢很猛。高雄銀前9月0.61元，去年全年0.68元，達到90%，這家小銀行的成長率一直都不錯。

臺企銀前9月1.10元，去年全年1.26元，達到87%，全年超越應該沒問題。合庫金前9月1.10元，去年全年1.36元，達到81%，合庫銀前9月獲利也創同期新高。

你看這些數字就知道，今年金融股的獲利力道有多強。這不是「還不錯」，是獲利真的飛向宇宙了！

誰明年最可能轉全現金？

好，這是你最想知道的部分。我怎麼判斷一家金融股明年會不會把配股收掉？三個邏輯。

第一個最直覺：今年配股金額本來就很小的，取消根本無痛。

華南金0.10元、台新新光金0.10元、上海商銀0.10元、高雄銀0.10元、國票金0.089元，這幾家的股票股利說實話就是「意思意思」，有跟沒有差不多。

要收掉，董事會大筆一揮就完事了，連股東都不會有太大意見。

第二個看獲利。賺越多的公司，越不需要靠配股去充實資本。

元大金今年前9月EPS已經3.96元了，全年大概會上看5元，獲利規模是去年的快兩倍。

在這種水準下你還配股0.40元？那股本只會越來越膨脹，EPS被稀釋的問題會被市場盯著看，這邊是針對數據說話，只不過我想還是會繼續配股啦，身為一個小小股東，這應該毫無意外，搞不好還會加碼勒！

國票金也是，去年才賺0.63元配了0.089的股票股利，今年前9月已經1.01元了，那個0.089根本沒有繼續存在的道理。

第三個看政策面。

2026年起台灣保險業正式接軌IFRS 17跟新一代清償能力制度ICS，壽險型金控的資本需求變高了，不想讓股本繼續膨脹是很合理的選擇。

台新新光金合併之後壽險部位變大，這個壓力更直接。

從公司嘴裡講出來的轉向訊號

上面三個邏輯是我的推論，但有兩家是公司自己在法說會上講的，這就不是猜測了。

臺企銀今年上半年法說會，高層直接說要「拉高現金股利比重」。你知道這句話對臺企銀來說有多重要嗎？這家公司今年配股0.70元、現金只有0.30元，股票股利佔了七成。

在所有金融股裡面，它是配股比重最高的。所以當管理層自己說要拉高現金比重，你就知道風向在變了。

當然，一步到位轉全現金不太可能，畢竟差距太大。但明年把現金拉到0.50以上、配股壓到0.40左右，我覺得是蠻合理的預期。

彰銀也是，去年第三季法說會上，管理層直接講了一句「明年度現金股利的配發比例會多一點」，還說整體股利水準也會優於今年。

彰銀今年配股0.25元、現金0.80元，合計1.05元。以它FY2025 EPS 1.51元的水準，加上今年前9月EPS已經衝到1.44元，明年總股利往上拉是大概率的事。

配股可能從0.25壓到0.10甚至直接歸零，現金拉到1.0以上。

2027年轉全現金機率評估總表

把上面講的三個判斷邏輯加上法說會訊號，我幫你排了一張總表。由上往下，機率從高到低。你可以把這張表存起來，明年三四月各公司公布股利政策的時候拿出來對答案。

提醒一下，這是我綜合研判的結果，不是公司公告。

「漸進」的意思是不會一次到位全轉現金，而是慢慢把現金比重拉高、配股壓縮。真正的答案要等明年董事會才知道，但方向我覺得八九不離十。

配股越來越少的時代，存股族該怎麼想？金融股配股越來越少，這不是某一家公司的決定，是整個產業的結構在變。

資本監理越來越嚴、公司不想隨便膨脹股本、獲利成長讓現金配息能力夠用了、股東那邊也越來越偏好直接拿現金。四股力量同時推，配股只會繼續萎縮。

對你的存股策略來說，這代表兩件事。

第一，靠配股「免費增加張數」的那套複利打法，正在弱化。

如果你過去的計算模型裡，有一大塊是建立在每年多拿到的股票上面，現在是重新算一下的時候了。

未來金融股存股的報酬結構會更接近「高現金殖利率加股價緩步墊高」，不是以前那種「現金加張數雙增長」的模式。

第二，反過來說，今年還有配股的這12檔金融股，其實是末班車裡的特殊機會。

如果一家公司今年還有配股、EPS又在大幅成長，代表你在除權前買進的話，能同時拿到現金跟股票兩份回饋。

明年真的轉全現金了，這次就是最後一次用比較低的成本擴張持股數量的機會。

所以你問我怎麼看？最有意思的組合就是：獲利前9月已經賺贏去年全年的，明年配息能力絕對大增。

加上今年配股金額很小的，明年轉全現金機率很高。兩個條件疊在一起，就是「最後一次配股加明年現金大增」的雙重利好窗口。你自己對照表格勾一下，答案很明顯。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：

2026Q3金融股配股完整解析：獲利翻倍年誰在配股？2027有人要轉現金？