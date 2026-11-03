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台股超跌 台新投顧副董李鎮宇 跌破42000點即可分批布局

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新投顧副董事長李鎮宇認為台股已超跌，跌破42000點即可分批布局。示意圖。聯合報系資料照
台新投顧副董事長李鎮宇認為台股已超跌，跌破42000點即可分批布局。示意圖。聯合報系資料照

台股今日大跌1612點，眼看43,000點即將失守，台新投顧副董事長李鎭宇表示，台股今日在跌破半年線後，指數已加快落底，台股出現明顯修正，已經進入超跌區，大盤跌破42000點就可以開始分批進場。

李鎭宇認為，市場焦慮本質上是對科技巨頭背負沉重投資負擔，然而股價短期修正絕非趨勢反轉，四大巨頭持續投入AI基建反而印證算力基建是不可逆的戰略高地；此外，日前Meta完成250億美元股權融資、超微（AMD）注資 10億美元深化合作、美超微與SpaceX算力營收大幅躍升，以及海力士淨利年增216%，均證明企業對算力與推理基建的剛性需求只增不減，中長線成長軌跡依然穩固。

他也指出，近期受到美國期中選舉因素干擾，市場氣氛觀望，由於選前市場擔憂政策不確定性，股市偏弱，預料選後政治風險降低，將有利資金回流，目前股價修正已逐步反映政治風險及升息衝擊，中長期股價將受到 AI產業趨勢成長，企業獲利成長支撐；建議可逐步逢低進場佈局 AI產業。

台新投顧也分析，展望明年企業獲利，台股台灣五十企業，明年仍可望成長32%，其中科技業在A的成長內容提升下，仍將成長近四成。

選股方面，台新投顧建議，有利多題材支撐的類股，如：先進製程、先進封裝與矽晶圓調漲潮，隨著 Vera Rubin 全面量產，CoWoS（先進封裝）面積擴大帶動高階矽晶圓缺口，使產業邁入量價齊揚循環。

AI伺服器 PCB板層數推進至28至40層以上也帶動次世代高階材料與PCB/CCL規格躍升，相關玻璃基板與TGV雷射鑽孔技術也加速發展設備供應鏈成長轉型。單晶片TDP 突破物理極限，也使液冷滲透率跨越53%臨界點・並推升機櫃級水冷散熱與800V高壓直流電力革新。

傳輸速率跨入3.2T世代，Marvell 併購Lumentum 凸顯光電整合重要性，搭配輝達首款CPO交換機量產，光通訊與CPO技術亦在世代更迭，皆是產業面的中長線題材。

全球金融市場現階段正面臨短線急漲後的估值消化，疊加即將揭曉的美國期中選舉、美伊荷姆茲海峽博弈、美俄烏三方會談、12月美國聯準會的公開市場操作委員會（FOMC）利率決策方向等變數，市場不確定情緒再次升溫。然而，回歸基本面，美股科技財報、四大CSP（雲端服務供應商）對算力基建的資本支出，以及台灣外銷接單等，皆傳達出一個訊號，即短線震盪拉回是漲多後的正常能量釋放．中長線AI驅動的結構性多頭仍可期。

台股 李鎮宇 布局

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