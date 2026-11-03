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台股血洗逾1600點 失守4萬4千點大關
美股科技股賣壓持續延燒，台股今日再度上演大逃殺，加權指數開低走低，盤中跌點一路擴大，接連摜破4萬4千點及4萬3500點關卡，最低下探43,191.58點，終場收在43,307.54點，暴跌1,612.60點，跌幅達3.59%，市場賣壓沉重。
台股近期跌勢不止，繼上周五重挫逾千點、昨日再跌291點後，今日賣壓進一步擴大。加權指數早盤以44,481.59點開出，下跌438點，盤中雖一度回升至44,614.64點，法人表示，電子權值股持續走弱，指數一路震盪下探，終場接近當日最低點，顯示市場承接力道明顯不足。
台股重挫主要受到美國科技股持續修正拖累。美股2日那斯達克指數下跌1.07%，費城半導體指數更重挫3.37%，台積電ADR（美國存託憑證）同步收黑。市場對人工智慧（AI）投資效益及科技業資本支出的疑慮升高，加上美國期中選舉將登場，投資人避險情緒升溫。
盤面上，台積電成為市場關注焦點，盤中一度跌破2300元，鴻海、聯發科及台達電等電子權值股也面臨賣壓，南亞科、欣興等科技股同步走弱，拖累大盤表現。不過部分金融、食品及傳統產業類股一度吸引資金進駐，但仍難抵擋整體跌勢。
法人指出，台股短線受到國際科技股修正及外資調節影響，尤其昨日外資已賣超735億元，籌碼面壓力仍待消化。今日成交金額較昨日明顯放大，顯示市場換手加速，後續須觀察美股科技股能否止穩，以及外資賣壓是否逐步收斂。
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