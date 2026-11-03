台積壓盤 大盤一度大跌逾1,700點 法人：短線干擾未除 台股低檔整理

2026年美國期中選舉將在11月3日投票。美國國會分為參議院與眾議院，期中選舉在總統任期中間舉行，常被視為選民對總統的期中考，結果多半是總統所屬的政黨失利。1994年以來的8次期中選舉，有6次總統所屬政黨失去參眾兩院至少其中一院的過半席次，2006年以來更是連續5次，例如2018年川普第一任期時，共和黨就失去了眾議院。

2026-11-03 13:15