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台積壓盤 大盤一度大跌逾1,700點 法人：短線干擾未除 台股低檔整理
美股四大指數2日跌多漲少，以費城半導體指數下跌3.3%最重，加上3日亞股主要股市也跌多漲少，拖累台股今日開低走低，盤中最低下跌1,728點至43,191點。台積電（2330）盤中最低下跌50元至2,280元，壓抑大盤走勢。
法人指出，受美股期貨盤反彈帶動，台股2日早盤開低後，逢低買盤進場承接，尾盤收復逾500點下影線，以小跌291點作收；櫃買指數盤中一度翻紅，尾盤收跌0.3%。盤面強勢類股為軟體、PCB材料及PCB製造股等。
美股科技股轉弱干擾市場信心，加上技術面修正未完，且籌碼仍待時間沉澱，預期台股於半年線下方弱勢整理。
操作策略上，台股反覆測底，可逢低承接基本面強勁、營運穩健、法人加碼股；賣出技術線型欠佳、法人調節股。做多可留意AI商機、食品及航空股。短線避開弱勢IP及設備股。
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