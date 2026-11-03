新台幣續貶引發賣壓潮 台積收跌35元拉低台股下挫1,612點

台股3日收盤挫低點1,612.6、跌幅3.59%，終場以43,307.54點作收，成交量9,281億元；台積電（2330）收盤價2,295元，下跌35元，跌幅1.5%。

台股3日開低後，多頭仍企圖反攻卻未見追價買盤，賣壓旋即出籠造成股價一路下滑，新台幣在盤中出現貶值逾1角，外資可能邁出動向更引發停損及程式交易的賣壓，大盤一路走低也出現量價背離。權值股中僅藥華藥（6446）、台灣大（3045）及統一（1216）勉強抗跌；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、南亞（1303）、欣興（3037）、南亞科（2408）、國巨*（2327）、富喬（1815）、創意（3443）、聯電（2303）及臻鼎-KY（4958）。

群益投顧表示，美國會期中選舉登場，歷史數據顯示，選後美股迎來上漲的勝率極高，但今年還面臨利率、通膨、AI等變數考驗。本周約有100家標普500公司將公布財報，接下來關注焦點有今晚盤後的AMD（超微），周三盤後的手機晶片龍頭高通、IP大廠安謀、矽光子共同封裝光學供應商Coherent，周四盤後的光學與雷射元件供應商Lumentum、垂直整合光纖網路產品供應商AAOI。

安聯台灣大壩基金暨安聯台灣科技基金經理人蕭惠中表示，近期利率走勢、科技巨頭財報及國際市場消息持續干擾市場，短線投資情緒對盤勢的影響明顯升高。在市場氣氛趨於謹慎、資金動能轉弱之際，即使部分企業繳出亮眼財報，仍難免面臨獲利了結賣壓，使台股波動幅度隨之放大。不過，儘管短線市場仍受到聯準會政策預期、利率變化、AI投資疑慮及科技股財報等因素干擾，投資人風險偏好有所降溫，但雲端業者持續擴大AI資本支出、AI需求維持成長，以及台灣在全球AI供應鏈中的關鍵地位，並未因短期市場震盪而改變。

安聯台灣智慧基金經理人陳思銘表示，短線市場雜音升高，投資情緒轉趨謹慎，在多項不確定因素干擾下，台股可能持續呈現震盪築底格局；然而拉長時間來看，AI需求、雲端資本支出及台灣供應鏈獲利成長的中長期趨勢仍具支撐，市場拉回反而提供中長線分批布局與重新檢視優質企業投資價值的機會。