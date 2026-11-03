美期中選舉在即！台股選後易震盪 專家示警：空頭年年底反彈消失

2026年美國期中選舉將在11月3日投票。美國國會分為參議院與眾議院，期中選舉在總統任期中間舉行，常被視為選民對總統的期中考，結果多半是總統所屬的政黨失利。

1994年以來的8次期中選舉，有6次總統所屬政黨失去參眾兩院至少其中一院的過半席次，2006年以來更是連續5次，例如2018年川普第一任期時，共和黨就失去了眾議院。

失去國會過半席次，代表總統推動法案與預算都必須和對手黨協商，國會容易陷入僵局，2018年選後就曾出現長達35天的政府停擺。

但關稅、行政命令等行政權仍掌握在總統手中。今年同樣是川普總統任內的期中選舉，市場關注的不只是哪一黨勝選，還有選後國會格局對政策與資金的影響。

我統計1994年以來8次期中選舉前後，標普500、道瓊、那斯達克、費半與台股加權指數的表現，並以非期中選舉年份的同一段期間作為對照。

選前10日：比平常更不容易重挫

期中選舉年的選前10日，標普500最差只跌0.64%，費半最差只跌0.45%；其他年份同期，標普500曾跌超過5%，費半更曾重挫9.23%。

費半與台股在這段期間的上漲機率都是88%，其他年份只有五成多。

選前5日的美股雖然多半上漲，但和其他年份同期差不多，屬於季節性表現。

台股則是例外，期中選舉年的選前5日8次全數上漲。

兩黨分組：共和黨總統任內選後偏弱

共和黨總統任內的3次期中選舉，選前表現強勢，但選後5日與10日的上漲機率都只有33%，美股四大指數到年底平均都是下跌。

其中2018年（川普第一任期）影響最大，那年聯準會持續升息、中美貿易戰升溫，標普500選後到年底跌9.02%。

民主黨總統任內的5次則明顯偏多，標普500選後20日上漲機率80%，年底平均漲3.46%，費半年底平均更漲10.74%。

今年的期中選舉與2018年一樣，都是在共和黨川普總統任內、並在關稅議題下舉行，但台灣的處境已經不同。

美國最高法院今年2月推翻川普的對等關稅後，美方改以301條款重建關稅架構，7月起台灣適用10%，低於中國、日本、韓國的12.5%；中國另有過去累積的301關稅，整體負擔仍明顯高於台灣。

半導體方面，台積電已承諾在美投資1650億美元，在美設廠的台灣企業可在一定範圍內豁免232條款關稅。

台股：選後行情易震盪，多頭年均收復跌幅

1994至2022年8次合併：選後兩週最容易震盪

選前20日，美股四大指數的上漲機率都在75%以上；選後10日則是五個指數共同的弱點，上漲機率全部只有50%。

到了選後20日，上漲機率又回到75%以上，台股更是100%。

此外，年底台股12月在其他年份有92%的機率上漲，平均漲4.05%；期中選舉年的12月上漲機率卻只有50%，平均僅漲0.31%。

把多頭年與空頭年分開看，差異集中在空頭年。一般年份即使全年走空，12月多半仍有反彈，上漲機率86%；但空頭年遇上期中選舉，4次全數下跌，平均跌5.34%，年底反彈完全沒有出現。多頭年的期中選舉年，12月則與一般年份一樣多半上漲。

樣本有限，選後格局比黨派更關鍵

1994年以來，期中選舉前後有固定規律：選前10日比平常穩，選後兩週容易震盪，一個月後逐步回穩。

共和黨總統任內選後較弱，但只有3次樣本，且2018年幾乎決定整組方向；今年同屬共和黨總統任內，仍需搭配利率、關稅與美中關係判斷。

台股過去8次選後一個月內，有一半曾回檔超過1.5%，但4次全數收復跌幅並收高，顯示選後雖有震盪，跌勢多半不會延續。

其他年份同期，回檔後能收復的僅三成。年底則取決於當年多空：空頭年遇上期中選舉，年底反彈會消失；多頭年則12月4次全數上漲。

選後風險，這次比2018年更複雜

2018年川普面對的是聯準會升息與中美貿易戰，今年的變數更多。

美伊戰爭自2月底爆發已超過半年，8月底雙方再度交火，荷莫茲海峽航運受阻，國際油價一度重回每桶100美元，美國5月CPI年增4.2%，創近3年新高。

聯準會在新任主席華許領導下，9月不顧川普的降息要求，升息1碼至3.75%至4%，是2023年以來首次升息，市場預期12月可能再升。

9月非農就業卻僅新增2.9萬人，經濟已出現放緩跡象。

關稅方面，對等關稅遭最高法院推翻後，才剛以301條款重建。

若共和黨失去國會過半席次，這些問題將更難處理。

戰爭經費與政府預算都需要國會撥款，分治的國會可能透過預算審議與聽證牽制戰事與政策，預算僵局也可能再度出現；川普則可能更依賴行政命令推動關稅與外交，政策走向反而更難預測。

川普曾表示美伊戰爭將在選後結束、油價將大幅回落，若結果不如預期，選後兩週原本就容易震盪的行情，可能被這些變數進一步放大。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：

美國期中選舉的台股規律，選前較穩、選後易震盪，今年變數比2018年更複雜