快訊

91APP被駭教你「補償申請」！網見Google表單狂轟：資安真的0分

回響／發展AI產業非棄土場 謝國樑：台肥一廠應和未來四接相輔相成

新台幣續貶引發賣壓潮 台積收跌35元拉低台股下挫1,612點

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 疑慮再起 科技股震盪加劇 其他類股接力支撐大盤

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國重量級科技股財報及展望不如預期，股價大幅震盪。富蘭克林投顧指出，AI疑慮再起，科技股震盪加劇，所幸其他類股接力支撐大盤，包括能源、金融，公用事業、醫療保健等防禦型類股。本周美國期中選舉結果、財報與就業數據接連出爐，將進一步考驗這波漲勢能否延續。

就變數而言，富蘭克林投顧提醒，儘管企業獲利面仍強，但偏高利率環境提高AI資本支出的融資成本，並降低企業未來現金流現值，已對AI投資形成雙重壓力。若相關疑慮出現向信用市場擴散的跡象，恐增添短線股債波動。

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金經理人葛蘭（Douglas Grant）表示，儘管短期市場波動仍難以避免，但評價具吸引力、企業獲利改善、市場漲勢參與範圍擴大，仍共同支持全球股市的正向展望。

葛蘭指出，由於企業基本面穩健，美國最大型科技公司以外的許多股票目前仍處於合理價位。歐洲、日本及部分新興市場擁有不少資產負債表穩健、現金流健康，且政策有利股東的企業，評價通常也低於美國同類型公司。尤其AI帶動需求擴大，有利於深度參與全球科技價值鏈的國家，特別是新興市場。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人柯堤斯（Jonathan Curtis）表示，AI資本支出大戶開始取得投資報酬（ROI），核心業務也加速成長。本輪AI浪潮的發展快於先前的行動裝置、網路、雲端運算等基礎技術，AI營收成長速度是先前任何一波浪潮的三倍，過去數月還在加速，因此現在才剛開始進入AI普及曲線的陡峭階段。

在資產配置上，富蘭克林投顧建議仍以穩健分散為宜，核心配置以多元配置的美國或全球平衡型基金為核心，廣納收益並降低投組波動。至於積極型的投資人，則可以透過新興市場平衡型基金，來參與亞洲AI供應鏈與新興當地債的高息題材。

科技股 大盤 財報

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美股票型商品大吸金

美股吸金力道再升溫 AI財報分歧加劇科技股震盪

科技股震盪拖累：AI需求不變 拉回可分批布局

台股拉回近一成 AI核心族群浮現布局價值

相關新聞

新台幣續貶引發賣壓潮 台積收跌35元拉低台股下挫1,612點

台股3日收盤挫低點1,612.6、跌幅3.59%，終場以43,307.54點作收，成交量9,281億元；台積電（2330）收盤價2,295元，下跌35元，跌幅1.5%。

美期中選舉在即！台股選後易震盪 專家示警：空頭年年底反彈消失

2026年美國期中選舉將在11月3日投票。美國國會分為參議院與眾議院，期中選舉在總統任期中間舉行，常被視為選民對總統的期中考，結果多半是總統所屬的政黨失利。1994年以來的8次期中選舉，有6次總統所屬政黨失去參眾兩院至少其中一院的過半席次，2006年以來更是連續5次，例如2018年川普第一任期時，共和黨就失去了眾議院。

台股暴跌連連破底！現在是接刀還是撿鑽石？分析師說三個字...

台股3日開低走低，盤中大跌逾千點，近幾日每天都是破底的表現，大盤跌個不停，投資人心慌慌，都在問到底該怎麼辦？證券分析師坦言，大盤未止穩，「只能等」，重要的關鍵因素則是新台幣能不能止貶，不過，分析師也強調，已有打底跡象的個股及族群，可以逐步建立小部位。

11月台股區間震盪 法人：守住45,000點逢低布局

台股11月走勢預期呈現區間震盪，永豐投顧指出，11月指數操作區間落在44,000至49,000點，其中45,000點為中期重要支撐，若能守穩，可把握回檔機會分批布局。

台達電跌到崩潰⋯股民慘賠47%、套在2390元！網吵翻：該停損嗎

台股近期震盪，部分電子權值股股價持續修正，讓高檔進場的投資人苦不堪言。近日一名網友在Threads發文，透露自己持有台達電（2308），帳面虧損已逼近30%，面對股價不斷下跌，忍不住詢問「這種股票要停損嗎？」並附上持股截圖，顯示僅持有36股就虧損逾1.7萬元，引發網友熱烈討論。

金管會出手防堵「四貸同堂」！股民哀號雨天收傘：斷頭潮要來了？

為防堵投資人透過房貸、信貸、車貸及股票質押等方式過度擴張槓桿，金管會推動銀行與證券商跨業信用資料查詢機制，銀行端自10月31日起實施，券商端則於11月2日首個營業日上路。消息引發PTT股板熱烈討論，不少網友擔憂新制恐讓投資人借款更加困難，甚至可能引發融資斷頭潮，直呼「雨天收傘」、「水龍頭關起來了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。