AI 疑慮再起 科技股震盪加劇 其他類股接力支撐大盤

美國重量級科技股財報及展望不如預期，股價大幅震盪。富蘭克林投顧指出，AI疑慮再起，科技股震盪加劇，所幸其他類股接力支撐大盤，包括能源、金融，公用事業、醫療保健等防禦型類股。本周美國期中選舉結果、財報與就業數據接連出爐，將進一步考驗這波漲勢能否延續。

就變數而言，富蘭克林投顧提醒，儘管企業獲利面仍強，但偏高利率環境提高AI資本支出的融資成本，並降低企業未來現金流現值，已對AI投資形成雙重壓力。若相關疑慮出現向信用市場擴散的跡象，恐增添短線股債波動。

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金經理人葛蘭（Douglas Grant）表示，儘管短期市場波動仍難以避免，但評價具吸引力、企業獲利改善、市場漲勢參與範圍擴大，仍共同支持全球股市的正向展望。

葛蘭指出，由於企業基本面穩健，美國最大型科技公司以外的許多股票目前仍處於合理價位。歐洲、日本及部分新興市場擁有不少資產負債表穩健、現金流健康，且政策有利股東的企業，評價通常也低於美國同類型公司。尤其AI帶動需求擴大，有利於深度參與全球科技價值鏈的國家，特別是新興市場。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人柯堤斯（Jonathan Curtis）表示，AI資本支出大戶開始取得投資報酬（ROI），核心業務也加速成長。本輪AI浪潮的發展快於先前的行動裝置、網路、雲端運算等基礎技術，AI營收成長速度是先前任何一波浪潮的三倍，過去數月還在加速，因此現在才剛開始進入AI普及曲線的陡峭階段。

在資產配置上，富蘭克林投顧建議仍以穩健分散為宜，核心配置以多元配置的美國或全球平衡型基金為核心，廣納收益並降低投組波動。至於積極型的投資人，則可以透過新興市場平衡型基金，來參與亞洲AI供應鏈與新興當地債的高息題材。