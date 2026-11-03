台股短線震盪大 金融機構看好選舉後迎轉折

台股3日持續震盪下挫逾千點，受到近期國際油價攀升、美國聯準會升息預期仍存，以及美股科技巨頭成長放緩等影響而帶來調節賣壓，然而，本國銀行指出，台股加權指數短線雖隨美股科技巨頭財報波動而承受回檔壓力，但在美國中期選舉風險結束後，資本市場預期將迎來轉折，仍有利於風險性資產重啟多頭動能。

台北富邦銀行分析，近期市場嚴格檢視巨頭財報與自由現金流，導致AI變現疑慮升溫、股市波動加劇。不過，台股具備深厚產業利基，台灣穩居全球AI硬體與先進製程的核心地位，由台積電領軍帶動先進封裝、散熱、伺服器、光通訊及電力供應鏈全面受惠。目前AI伺服器出貨維持高成長，企業獲利與資本支出雙雙提升，科技股仍是支撐台股長線成長的關鍵支柱，隨著短期政治不確定性鈍化，基本面將重新主導盤勢。

國泰世華銀行認為，選舉前波動易放大，但就歷史數據而言，美國期中選舉前股市表現往往較差，但AI需求仍未見終點，強勁基本面支撐下股市仍有高點可期。

中國信託證券投顧指出，統計近15年數據，當台股月跌幅超過5%時，排除基本面衰退或政策利空衝擊，爾後三個月累計表現皆為正報酬，且平均漲幅達12.5%，因此台股本次因國際盤勢拖累的短線重挫，反而是逢低布局的良機。