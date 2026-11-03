台股暴跌連連破底！現在是接刀還是撿鑽石？分析師說三個字...

台股3日開低走低，盤中大跌逾千點，近幾日每天都是破底的表現，大盤跌個不停，投資人心慌慌，都在問到底該怎麼辦？證券分析師坦言，大盤未止穩，「只能等」，重要的關鍵因素則是新台幣能不能止貶，不過，分析師也強調，已有打底跡象的個股及族群，可以逐步建立小部位。

美股科技股賣壓延續，費城半導體指數周一續挫3.37%，記憶體族群與台股ADR全面收黑，台股3日以44,481.59點開出，下跌438.55點，台積電（2330）、日月光投控（3711）、南亞（1303）、台達電（2308）、南亞科（2408）、欣興（3037）、台光電（2383）、聯電（2303）、台塑化（6505）等個股同步走低，拖累大盤指數一度下滑至43,355.41點，大跌1,564.73點。

統計台股今年來的三次下跌走勢，2月至3月的美伊戰事衝擊，大盤指數由35,579.34點下跌至31,705.99點，下跌3,873.35點，跌幅10.88%；7月間的那波修正則是由48,218.87點下跌至39,384.85點，大跌8,834.02點，跌幅18.32%；本波由歷史新高的49,968.92點下跌至盤中低點43,355.41點，下跌6,613.51點，跌幅13.23%。

證券分析師張張浩表示，新台幣貶值，台股今年在全球股市中相對強勢，外資持續賣超提款，加上投資人居高思危，先行獲利落袋，在每天都破底的情況下，出現多殺多，也讓大盤後市更不好預測。

張陳浩認為，市場目前對AI資本支出投入能否回收存有疑慮，也在評估對AI的估值是否高估？他指出，個人認為AI的需求及成長都相當明顯，AI並有有出現泡沫，但在新台幣持續貶值，外資賣超不斷下，現在沒有「穩」的跡象，要先觀察指數能不能止穩。

張陳浩直言，新台幣能不能止貶是重要的關鍵，現在的操作要有耐心，「只能等」，靜待盤穩；不過，他強調，已有打底跡象的三個族群可以逐步建立小部位，其中包括散熱的奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）；CCL的台光電，玻纖布及玻纖紗的台玻（1802）、富喬（1815）、德宏（5475）、金居（8358）；ABF的欣興、南電（8046）、景碩（3189）都可以留意。