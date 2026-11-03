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台股期現貨暴跌逾1,500點失守44K！千金股掀跌停潮 這檔生醫唯一逆漲

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美股科技股賣壓延續，費半指數昨夜再跌3.37%，記憶體族群與台股ADR全面收黑，台指期盤後重挫917點。台股3日賣壓全面引爆，台指期盤中狂瀉逾1,500點，集中市場指數同步重挫逾1500點，雙雙失守44,000點關卡。

權值股成為大盤主要殺盤重心，台積電（2330）盤中最低跌至2,295元，改寫8月以來波段低價，單檔拖累大盤約120點；聯發科（2454）跌逾半根停板，最低下探3,725元，影響大盤近百點跌點。南亞（1303）盤中摜至271元跌停價，日月光投控（3711）重挫逾7.5%，分別拖累大盤約65點。

賣壓也從半導體擴散至電子、傳產及金融族群，台達電（2308）、南亞科（2408）、欣興（3037）、聯電（2303）、台塑化（6505）、台光電（2383）、鴻勁（7769）、鴻海（2317）、富邦金（2881）、南電（8046）及致茂（2360）等重量級個股全面走弱，顯示市場資金撤出壓力並未侷限於單一產業。

高價股同樣難逃空方攻勢，千金軍團成為盤面另一個重災區。股王信驊（5274）盤初一度逆勢衝上15,800元，隨後翻黑急殺逾4%，跌破15,000元關卡；股后川湖（2059）也由紅翻黑，創意（3443）跌幅更擴大至逾6%。旺矽（6223）、漢測、聯亞（3081）、力旺（3529）、富世達（6805）、新代（7750）、高力（8996）、印能科技（7734）、致茂、竑騰（7751）、萬潤（6187）、台燿（6274）及南電等多檔千金股或高價股，更紛紛摜至跌停，市場修正壓力明顯升高。

在一片綠油油的盤面中，生技股藥華藥（6446）逆勢上漲近3%，成為少數抗跌亮點，盤中貢獻大盤約5點漲點。相較於電子權值股與高價股全面承壓，藥華藥成為今日空頭盤勢中少數突圍的個股。

千金股 台股 跌停

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