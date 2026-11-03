台股崩跌！這族群還在飛 航空股走強

台股3日續跌，盤中大跌逾千點，跌破4萬4千點，跌破8月底的低點，但台積電（2330）相對平穩，僅小跌約0.5%。航空股也相對抗跌，台灣虎航（6757）、長榮航（2618）上漲逾1%，華航（2610）小跌。長榮總經理孫嘉明看好，AI貨運需求持續，加上年底消費性電子拉貨旺季到來，第4季運價還有上漲空間。

孫嘉明指出，AI貨運全年幾乎沒有淡季，另外美籍航空業者大舉派包機來台搶運高科技產品，單月近百架次，美國線急單運價短線價格上漲逾一成、創今年以來新高，每公斤突破新台幣400元。由於AI相關企業獲利能力強，對航空運費的承受能力也較高，因此對運價具有直接支撐效果。

華航也說，今年貨運市場非常好，部分航班甚至出現艙位一位難求的情況，AI持續擴大投資，相關設備、零組件及伺服器等產品對航空運輸的需求提高，已成為支撐航空貨運市場的重要動能。

對於第4季貨運運價看法，華航、長榮航均認為，11月起歐美節慶商品進入出貨旺季，加上AI相關貨運需求持續強勁，貨運市場供需仍將維持緊俏，運價有望進一步走揚。華航目前擁有18架全貨機，長榮航則有9架，合計27架全貨機，成為兩家公司布局國際航空物流市場的重要資產。

客運部分，隨年底耶誕節及農曆春節假期到來，東北亞、歐洲、紐澳及兩岸航線載客表現均強勁。

華航第3季合併營收651.17億元，年增28.01%；前三季合併營收1,859.20億元，年增20%，均創歷史新高；長榮航9月合併營收207.49億元，年增32.86%，同樣創歷年同期新高。