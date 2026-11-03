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群益投顧：11月先蹲後跳

經濟日報／ 記者謝卉筑／台北即時報導

台股10月受到AI投資回報疑慮、外資撤離亞洲市場及地緣政治衝突等因素影響，加權指數自歷史高檔回落，並跌破季線。群益投顧指出，11月市場仍須關注美國通膨、聯準會Fed）利率政策及重量級科技企業財報，不過多項利空已提前反映，隨著科技財報陸續揭曉，若企業資本支出與獲利展望維持正向，大盤可望先蹲後跳。

群益投顧分析，美國9月非農就業新增僅2.9萬人，低於市場預期，且前兩個月就業數據同步下修，顯示招聘動能轉弱，薪資年增率也放緩，一度削弱市場對Fed持續緊縮政策的預期。不過，美國9月消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）雙雙高於預期，其中PPI月增1.3%、年增6.3%，均創2022年以來最大增幅，反映通膨壓力仍在，也增加Fed後續利率政策的不確定性。

投資策略方面，群益投顧持續看好AI產業長期發展，提出五大布局方向，包括太空AI、光通訊、高階多層陶瓷電容（MLCC）、印刷電路板（PCB）材料及企業資安，相關個股包括昇達科、華星光、禾伸堂、聯茂及驊宏資。

其中，太空AI方面，隨著AI算力需求持續成長，地面資料中心面臨電力及土地取得限制，太空逐漸成為AI基礎建設的新興發展方向，群益投顧指出，輝達、SpaceX及Google積極布局太空AI資料中心，Google透過SpaceX共乘任務推動搭載自研張量處理器（TPU）的衛星計畫，有望帶動衛星通訊相關供應鏈商機，昇達科可望受惠；MLCC方面，輝達Vera Rubin加速量產，帶動AI伺服器對高階MLCC需求增加，單一機櫃高容MLCC用量達5.4萬顆，加上產品良率較低、設備交期長，供給趨緊，村田調整產品布局也有利台廠承接轉單，禾伸堂可望受惠；PCB材料方面，中國CCL大廠建滔宣布調漲部分板料及半固化片價格15%，為今年第八度漲價，群益投顧認為，AI伺服器及高速傳輸需求持續成長，有助高階PCB材料需求維持強勁。

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