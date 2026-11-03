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11月台股區間震盪 法人：守住45,000點逢低布局

經濟日報／ 記者謝卉筑／台北即時報導
台股11月走勢預期呈現區間震盪，永豐投顧指出，11月指數操作區間落在44,000至49,000點，其中45,000點為中期重要支撐。聯合報系資料照
台股11月走勢預期呈現區間震盪，永豐投顧指出，11月指數操作區間落在44,000至49,000點，其中45,000點為中期重要支撐。聯合報系資料照

台股11月走勢預期呈現區間震盪，永豐投顧指出，11月指數操作區間落在44,000至49,000點，其中45,000點為中期重要支撐，若能守穩，可把握回檔機會分批布局

操作策略方面，永豐投顧建議，46,000至48,000點區間可逢低加碼、逢高調節，並採取低槓桿操作；若指數回落至45,000至46,000點，因接近中期支撐區，可採分批布局策略，掌握相對低檔的進場機會。若11月下半月選後外資回補、美國通膨未再升溫，加上輝達財報延續成長，帶動市場信心回穩，指數逐步止穩回升後，可進一步轉向右側交易。

永豐投顧提到，若指數跌破45,000點，且連續數個交易日未能收復，則應留意半年線支撐變化，適度降低持股，重新評估市場風險，以降低指數續跌帶來的投資風險。指數上檔則以49,000點為觀察關卡，約為10月高點，須待成交金額回升至1.2兆元以上，且外資由賣轉買，才有機會進一步挑戰。

近期資金輪動仍偏向風險趨避，傳產類股相對受到青睞，其中塑化與金控族群表現較強。永豐投顧指出，投資人可留意具備穩定現金流及訂單支撐的傳產業者。觀察美股，資金同樣呈現由半導體、電子股轉向部分傳產類股的現象，但道瓊工業指數與標普500指數走勢仍相對強勢，顯示目前並非全面性下跌，而是不同產業間的資金配置出現變化，反映市場風險偏好轉趨保守。

至於電子股，跌深個股仍須等待均線止穩後再行布局。AI供應鏈方面，產業需求並未出現明顯改變，雲端服務供應商（CSP）資本支出也持續上修，儘管短期股價仍可能受到資金成本及個股評價壓力影響，但待市場評價逐步止穩後，AI供應鏈仍將是中長期布局主軸。

台股 布局 法人

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