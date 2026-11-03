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華邦電探149.5元！環球晶、富世達法說前齊跌 市場關注焦點一次看

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
華邦電董事長焦佑鈞。聯合報系資料照
華邦電董事長焦佑鈞。聯合報系資料照

AI資本支出持續攀升，獲利回收速度卻跟不上投資規模，成為近期全球科技股重挫的重要原因之一。市場從追逐AI成長，轉向檢視龐大投資能否轉化為實質獲利。華邦電（2344）、富世達（6805）、環球晶（6488）3日同日舉辦法說會，分別牽動記憶體、AI伺服器水冷供應鏈與半導體材料，營運展望能否支撐市場期待，備受關注。

近期美股科技股賣壓加劇，市場憂心大型科技業者持續擴大AI基礎建設投資，但自由現金流與投資報酬尚未同步跟上，AI資本支出的融資能力與回收效益成為市場檢視焦點。這股疑慮也牽動台股科技股表現，不過，台灣硬體供應鏈仍有訂單支撐，產業需求與股價評價之間的落差，正是今日三場法說會值得觀察的重點。

矽晶圓方面，環球晶前三季合併營收440.69億元，年減4.4%，但產業復甦訊號已提前浮現。業者透露，AI帶動先進製程需求強勁，客戶拉貨力道優於預期，原定今年底完成的提貨計畫已提前達成，部分原定2027年初出貨的訂單也提前一季啟動拉貨，新接訂單報價更看漲。

環球晶董事長徐秀蘭日前表示，明年將是公司營收顯著提高的一年，看好今年下半年至明年第1季矽晶圓現貨價格上漲，明年上半年長約預付款也可望顯著增加。未來兩年營運成長動能主要來自報價調升與出貨量增加。今日法說會，法人將聚焦美國新廠產能提升進度，以及長約簽訂數量與價格變化，檢視AI擴產需求能否進一步轉化為營收與獲利。

記憶體方面，華邦電今日法說會三大焦點包括第3季獲利、第4季報價展望，以及斥資11.2億美元收購英飛凌（Infineon）NOR Flash事業的後續進度。在AI需求推升記憶體需求、供給偏緊的環境下，華邦電第3季營收突破800億元，市場更關注新增營收能否有效轉化為毛利與營業利益，檢視漲價效益是否持續發酵。第4季價格走勢、毛利率變化，以及2027年供需能見度，都是法人追問重點；跨國收購案的資金安排與整合效益，也將牽動公司長期成長評價。

至於富世達，AI伺服器水冷商機與毛利率走勢成為法說會觀察重點。富世達9月營收創歷史新高，第3季營收季增20.4%，主要受惠Vera Rubin快速接頭，以及中系客戶新款三折折疊手機鉸鏈進入量產出貨期。伺服器領域產品涵蓋滑軌、快速接頭模組及快速接頭等，去年伺服器領域營收年增938.2%，占比提升至36.3%，後續Vera Rubin機櫃及ASIC水冷相關產品出貨動能備受期待。

不過，三檔個股今日盤中同步承壓。華邦電以157.5元開低，最低下探149.5元，跌幅超過7%，失守10日線；富世達開低於2,305元，盤中最低2,230元，跌逾5%，同樣跌破10日線；環球晶則以740元開出，最低下探720元，跌幅逾4.5%，年線支撐面臨考驗。

從記憶體報價、矽晶圓景氣復甦到AI伺服器水冷需求，三場法說會分別牽動AI基礎建設供應鏈不同環節。當市場開始要求AI投資提出更具體的獲利成果，三家公司能否透過訂單、報價與產品組合改善，交出營運成長的實質證據，將是法說會後市場評價的重要關鍵。

富世達 華邦電 環球晶

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