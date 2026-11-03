費半續挫拖累台股跌逾700點 力守44,000點大關

美國科技股賣壓未歇，費城半導體指數前一交易日下跌360點，收10,328點，跌幅3.37%，拖累台股3日開低震盪，盤中一度下探44,152點，下跌767點，力拚守住44,000點大關。半導體指標股聯發科（2454）、日月光投控（3711）走弱，台積電（2330）則在平盤附近震盪，大型電子股表現持續牽動盤勢。

上午10時26分，晶圓代工龍頭台積電（2330）報2,330元，暫為平盤；聯發科（2454）報3,870元，下跌100元、跌幅2.52%；日月光投控（3711）報645元，下跌29元、跌幅4.30%。其他電子權值股也承壓，台達電（2308）下跌0.74%，鴻海（2317）下跌1%。

相較10月歷史高點49,968.92點，台股至今日盤中低點已累計回落約5,816點，修正幅度約11.6%。法人指出，大盤跌破半年線，顯示跌勢進入第二階段，後續仍須觀察支撐與籌碼變化。

這波科技股修正，市場焦點集中在AI龐大投資能否轉化為獲利與現金流。永豐投顧指出，大型雲端服務供應商資本支出仍持續上修，AI需求並未轉弱，但投資人開始重新檢視投資回收期，供應鏈面臨的壓力主要反映在評價調整。

展望後市，法人表示，依過去十年統計，美股11月有九次上漲、台股12月有八次上漲，年底行情仍有季節性支撐。部分法人先前也以第4季旺季及企業獲利成長為依據，看好台股挑戰新高，惟仍須等待賣壓消化、行情止穩，才有機會重啟攻勢。