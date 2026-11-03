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00892配息炸4元！年化20.67%狠甩00891　今年更大賺近9成

文／ 林佩芩

圖／shutterstock
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半導體ETF今年不只股價漲得兇，11月收益分配也成為市場焦點！資深分析師許博傑點名富邦台灣半導體ETF（00892），今年受惠AI與半導體行情，不僅前10月累積含息報酬率近9成，最新11月收益分配更一舉刷新掛牌以來新高，這次預估每股配發4元，年化配息率超過20%，讓00892再度成為半導體ETF話題焦點。

許博傑指出，今年半導體ETF可說是台股ETF市場的大贏家之一，但同樣鎖定半導體產業，成分股篩選邏輯不同，績效仍會拉開差距。以今年前10月表現觀察，00892累積含息報酬率近90%，顯示除了台積電資本支出持續成長，帶動AI投資熱潮向先進封裝、設備與測試等供應鏈擴散，也成為00892今年績效的重要推力。

更吸睛的是11月收益分配。00892一年進行2次收益分配，分別落在7月及11月，10月底進行首次收益分配評價，可發現11月單次收益分配金額創下掛牌以來新高，預估每單位配發4元，換算年化配息率更超過20%，不僅高於00891的每單位配發1.55元、年化配息率18%，在同類型半導體ETF中也相當突出。半導體ETF的收益分配來源多與資本利得有關，因此今年半導體股強勢上漲，也提供收益分配空間。

為什麼00892今年能同時拚出高報酬與高收益分配？許博傑分析，關鍵在持股結構。00892除了布局晶圓製造龍頭，也透過約23%的設備與測試相關持股，參與先進封裝設備、測試設備、測試介面及光學檢測等領域，掌握AI晶片技術升級由先進製程向設備、封裝與測試擴散的商機。

從產業趨勢來看，AI資本支出大潮仍在延續。大型雲端供應商2026年至2028年資本支出仍將維持高檔，台灣半導體供應鏈則是直接承接AI資本支出的核心族群；00892選股同時導入GPA（毛利／總資產）等指標，著重企業獲利能力，希望在半導體產業中進一步篩選具基本面支撐的企業。

至於想參與00892這次收益分配的投資人，時程也要記清楚：最後買進日為11月16日、11月17日除息，收益分配發放日則為12月10日。不過，許博傑也提醒，收益分配率亮眼不代表就是投資報酬率，ETF除息後淨值也會相應調整，投資人仍應把含息總報酬、產業趨勢及成分股基本面一起納入評估，而非單純追逐高收益分配率。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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