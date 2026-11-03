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費半續挫3.37%、台積電領跌！台股一度下殺767點 44,400點關卡攻防戰

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股3日持續承壓，11月台指期開盤率先重挫827點、報44400點記者陳正興／攝影
台股3日持續承壓，11月台指期開盤率先重挫827點、報44400點記者陳正興／攝影

美股科技股賣壓延續，費半續挫3.37%，記憶體族群與台股ADR全面收黑，台指期盤後下跌917點。台股3日持續承壓，11月台指期開盤率先重挫827點、報44400點；集中市場指數接續開低438.55點、報44481.59點。隨後在台積電（2330）領跌、五大權值股全面走弱，加上南亞（1303）、南亞科（2408）、台塑化（6505）、欣興（3037）等個股同步走低，大盤跌點一度擴大至767.37點，探至44,152.77點。

盤面上，富邦金（2881）領軍金控族群，搭配航運、食品及電信等防禦型類股力守盤勢，多空拉回至44,400點關卡附近拉鋸。主動中信台灣收益（00406A）、群益臺灣加權正2（00685L）及台玻（1802）交投熱絡。

美股2日呈現明顯分歧，道指逆勢上漲0.41%，但那指下跌1.07%、標普500指數跌0.51%，費半指數更重挫3.37%，科技股賣壓再度成為市場焦點。記憶體與儲存族群跌勢尤其沉重，美光跌5.78%、威騰電子跌7.52%、SanDisk跌6.59%、希捷跌7.88%；台股ADR也全數收黑，台積電ADR下跌1.85%。台指期盤後下跌917點、收44310點。

盤面上，五大權值股全面開低。台積電開低30元、報2,300元，聯發科（2454）開3,960元、台達電（2308）開1,320元、鴻海（2317）開249元、日月光投控（3711）開645元。

類股方面，玻陶、水泥、食品、資訊服務等漲幅居前，塑化、油電燃氣、光電、電子零組件等相對疲弱。

回顧台股2日表現，集中市場指數下跌291.69點、收44920.14點，成交值縮減至7,588.75億元。三大法人合計賣超549.93億元，其中外資賣超735.21億元，投信買超338.16億元，自營商賣超（合計）152.88億元。

法人指出，台股技術面仍偏弱，雖已進入超跌區，但融資減幅小於大盤跌幅，籌碼沉澱仍待觀察。短線留意費半、那指、台積電及外資期現貨動向，等待跌深反彈訊號；中長線則看好AI供應鏈及具業績支撐的族群。

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