美期中選舉要押寶買股嗎？凱基證券：投資紀律比找買點更重要

美國期中選舉11月3日登場，選前利率動向與科技企業財報接力成為市場焦點，政策、利率及AI產業前景持續牽動台美股行情。面對市場波動，不少投資人猶豫「美股該等選後再買嗎？資金有限也能參與嗎？」凱基證券指出，對有意長期布局美股的投資人而言，與其猜測選後漲跌，不如先做好正確投資觀念與資金規劃，透過定期定額分批投入，降低單次進場的擇時壓力，逐步建立投資紀律。

凱基證券表示，許多投資人認為「布局美股就等於放棄台股」，但實際上兩者並非「二選一」的關係。台股以半導體及電子供應鏈為特色，美股則涵蓋全球科技、醫療保健、消費及金融等多元產業。對熟悉台股的投資人而言，美股提供參與不同企業與產業的機會，有助於拓展資產配置選擇。不過，跨市場不代表完全分散風險。若同時持有台灣半導體ETF及美國科技ETF，仍可能集中於相近產業，因此投資人除了關注投資地區之外，也應進一步檢視實際持股、產業比重及自身風險承受能力。

除了資產配置之外，「沒有大筆資金是否能投資美股」也是許多新手常見疑問。凱基證券指出，隨著小額投資工具日益普及，參與美股市場的門檻已大幅降低。凱基證券提供美股定期定額服務，最低10美元即可開始，可依個人需求選擇以新台幣或美元投資，並透過「隨身e策略」APP設定投資標的、金額與約定交易日。搭配定期定額相關手續費優惠，投資人可更有彈性地安排資金配置及交易成本。對初次接觸美股的投資人而言，與其為了追逐行情一次投入大筆資金，不如先盤點生活預備金與每月可運用金額，建立能夠長期持續的投資計畫。

近期不少投資人希望於美國期中選舉之後，等待更明確的買點再進場。對此，凱基證券認為，美國期中選舉雖可能影響未來政策方向，但股市仍受到企業獲利、利率環境、產業發展與總體經濟等多重因素影響，短期漲跌往往難以準確預測。相較於反覆猜測市場高低點，凱基證券建議「不必苦等買點，投資紀律比猜漲跌重要」，透過定期定額分批投入，更有助於降低單次進場的決策與擇時壓力。惟投資人仍須留意市場下跌、匯率波動及集中投資等風險，定期定額亦不代表保證獲利。

凱基證券建議，投資人可先確認生活預備金、每月可投入金額及投資年限，再依投資目標與風險承受能力規劃台美股配置，並定期檢視投資組合；投資美股並非取代台股，而是為資產配置增加參與全球企業成長的機會。為協助投資人以更便利的方式參與市場，凱基證券持續深化銀行及數位金融多元通路合作，結合線上開戶與「隨身e策略」APP等工具與服務，串聯台股、美股、ETF及定期定額投資需求，秉持「選擇凱基，開始累積」的品牌理念，陪伴投資人從認識市場、設定預算到建立投資紀律，以適合自己的節奏逐步累積投資成果。