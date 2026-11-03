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法人：台股最壞狀況已過 市場預期美期中選舉後反彈

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股2日出現戲劇性走勢，原本市場擔心加權指數恐因美股科技股重挫而跟跌，在投信買盤護持力抗外資賣壓下，上演開低走高戲碼。記者陳正興／攝影
台股2日出現戲劇性走勢，原本市場擔心加權指數恐因美股科技股重挫而跟跌，在投信買盤護持力抗外資賣壓下，上演開低走高戲碼。記者陳正興／攝影

台股昨（2）日出現戲劇性走勢，原本市場擔心加權指數恐因美股科技股重挫而跟跌，在投信買盤護持力抗外資賣壓下，上演開低走高戲碼，集中市場一度大跌812點，終場跌點收斂至291點、收44,920點，櫃買市場盤中一度翻紅。

法人指出，台股弱中透強，最壞狀況已過，美期中選舉後有望反彈，11月行情可能先蹲後跳。

法人認為，美國參眾議員大選後，股市將回歸基本面，後續盤勢可觀察兩大類指標，包括蘋果、超微、美超微、高通等科技巨擘財報，以及周五（6日）公布的美國就業報告。

在美股期貨電子盤率先反彈引領下，昨天亞洲主要股市多數收漲，台股昨日開盤時雖一度下跌812點至44,399點，不過隨即拉高，跌幅明顯收斂，一度僅下跌55點，惟外資大賣台積電（2330），仍使大盤終場下跌291點、收44,920點，失守45,000點大關，留長下影線。台積電盤中最低下跌60元至2,310元，終場跌40元收2,330元。

外資昨再賣超台股735.2億元，連三賣，累計賣超2,548億元，期貨淨空單減少2,862口至89,379口，期現貨並未同步偏空操作。投信買超338.1億元，連15買，累計買超2,587.2億元。自營商賣超152.8億元，連三賣，累計賣超881.5億元。合計三大法人單日賣超549.9億元。八大公股行庫買超147.2億元護盤，連三買，累計買超608.7億元。

根據統計，投信今年來累計買超突破1兆元，八大公股行庫今年來買超5,009.5億元，均創年度歷史新高紀錄，力抗外資賣壓。外資今年來賣超2.44兆元，也是歷史新高，第4季以來賣超達1.06兆元。

綜合華南投顧董事長呂仁傑與台新投顧策略長黃文清看法，台股昨日表現比預期強勁，雖然失守45K，但已經接近低點。本周面臨美國期中選舉不確定性，且因有通訊投票，結果出來可能要到周四、周五，不過選後將回歸基本面，屆時指數反彈會更明確。

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