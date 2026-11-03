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盤後鉅額交易 衝出漲停價

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台積電昨（2）日續遭外資調節，盤中股價一度重挫至2,310元，距離2,300元整數大關僅差10元；尾盤雖在政策買盤加碼護盤下收斂跌幅，終場仍下跌40元，收在2,330元。不過，盤後鉅額交易意外出現以漲停價2,605元成交的紀錄，引發市場議論是否為台股多頭「仙人指路」。

截至昨日，外資單日賣超台積電逾1.5萬張，賣超金額高達349.7億元，促使外資持股比率進一步滑落至68.4％，寫下自2005年底以來、近20年低檔紀錄。台積電昨日盤中最低下探2,310元，今日將再面臨2,300元關鍵戰。

集中市場昨日開低走高，雖終場仍跌291點收44,920點，但有弱中透強意味，尤其台積電盤後出現一筆以昨日漲停價2,605元成交的配對交易，共計十張，對多頭士氣大振。法人分析，台積電的鉅額高價成交常被市場視為大盤多方先行指標，此次高價交易是否意在為股價突圍指路，再受市場關注。

據統計，台積電昨日鉅額交易總計成交16筆、共2,078張，成交總金額達48.5億元，平均每股成交價格為2,334.11元。其中六筆配對、合計201張成交價低於收盤價的2,330元，其中最低成交價為2,300.47元，精準壓在2,300元整數心理關卡之上。法人分析，2,300元整數關卡能否成為有效支撐進而築底，是短線盤勢多空的觀察指標。

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