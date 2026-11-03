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25歲想靠0050提早退休！月花2萬元盼財富自由 股民點出3大關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
一名25歲投資人希望透過長期持有0050，未來轉向低工時生活，討論聚焦本金、每月投入金額及退休後的生活支出。記者許正宏／攝影
一名25歲投資人希望透過長期持有0050，未來轉向低工時生活，討論聚焦本金、每月投入金額及退休後的生活支出。記者許正宏／攝影

靠長期投資元大台灣50（0050），真的能實現財富自由、提早退休嗎？近日一名25歲投資人在Dcard發文表示，自己每月生活開銷約2萬元，甚至更少，沒有買房或生小孩的計畫，希望透過投資累積資產，未來不必再被朝九晚五的工作綁住，能自由選擇喜歡或工時較短的工作，因此好奇只靠存0050，是否有機會提早達成目標。

原PO透露，目前持有0050共1,417股，成交均價108.08元，依此計算，投入成本約15.3萬元。他坦言，自己並非完全不想工作，而是希望拿回時間的主導權，因為每天花在上班的時間超過一天的三分之一，讓他感覺生活受到限制。加上本身物慾不高、生活支出相對有限，才開始思考是否能透過長期存股，提前轉換工作與生活方式。

貼文曝光後，不少人認為提早退休並非完全不可能，但關鍵不只是選擇0050，而是本金、投入金額與生活開銷。有留言直言「三件事 本金 物慾 時間」，認為本金越多、支出越低，加上長時間累積，越有機會達成目標。也有人分享自身經驗，表示長期投資ETF後已累積一定資產，或規劃40至45歲退休，但這些個人案例仍與收入、投入金額及家庭條件有關，不能直接套用在所有人身上。

不過，也有投資人持保留態度，認為25歲的生活需求不代表未來數十年都不會改變，醫療、家庭及其他支出都可能影響退休規劃。有人直言「沒有人能跟你保證」，提醒過去的股市報酬不代表未來一定能複製；另有留言表示「看評論就發現牛市人人股神」，質疑部分人過度樂觀看待長期投資成果。也有人提醒，退休後若遇到股市大跌，仍須持續提領生活費，可能面臨資產加速縮水的風險。

至於需要多少資產才能減少工作時間，有留言以4%年提領率試算，認為300萬元約可支應每月1萬元生活費，其餘再透過兼職補足。若依原PO每月支出2萬元、全年24萬元計算，在不考慮稅費、通膨及其他變動下，以4%提領率反推約需600萬元資產，但4%並非保證安全的提領比例。對原PO而言，0050可以是累積資產的工具，真正決定能否提早轉為低工時生活的，仍是每月能投入多少、未來需要花多少，以及能否承受市場下跌期間的資金壓力。

0050元大台灣50 ETF 財富 退休

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