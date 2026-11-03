台股大跌反而開心！他笑看散戶恐慌賣股 遭打臉「散戶明明狂買」

台股近期震盪加劇，市場對AI泡沫、利率走勢及外資賣壓的擔憂再度升溫。一名自稱製程工程師的投資人在Dcard發文表示，每次看到散戶因股市下跌而恐慌拋售，自己反而有點開心，認為市場總是不缺利空消息，真正重要的是獨立思考能力。不過，這番言論卻遭其他投資人質疑，直指近期散戶不但沒有大量賣股，反而持續買進。

原PO回顧近年市場利空，包括2023年聯準會升息與美國矽谷銀行倒閉、2024年通膨及日圓套利交易平倉、2025年美國關稅政策與AI泡沫疑慮，以及2026年AI獲利能力面臨檢驗等。他認為，每逢股市下跌，市場就會出現各種悲觀論調，但如果企業基本面沒有惡化，投資人卻因恐慌急著賣出，反而可能錯失長期投資機會。

原PO強調，股價可能因市場情緒而下跌，但企業獲利不會因新聞標題就憑空消失，認為短期市場容易受到情緒影響，長期仍須回歸企業價值。他也對自己的投資判斷相當有信心，表示「這次我當然也會繼續當笑到最後的那個人」。

不過，貼文曝光後，不少留言直接質疑原PO對市場現況的判斷。有人反問「散戶什麼時後恐慌拋售了?」，並指出近期散戶仍持續買進；另一人則表示「散戶現在狂買喔，是外資在拋售」。也有人認為，目前許多散戶只是抱怨行情下跌，實際上仍選擇抱股不賣，甚至越跌越買，與原PO描述的恐慌拋售有所落差。

此外，也有投資人提醒，不能只因過去市場回檔後曾經反彈，就認定每次下跌都是買點。有人直言「因為你沒遇過真的大跌」，也有人以2000年網路泡沫及2008年金融危機為例，質疑企業基本面是否真的能在重大風險下維持不變。這場討論的分歧不只在於該不該逢低買進，更在於市場究竟是情緒性修正，還是企業獲利前景已經改變；若未先釐清原因，無論恐慌賣出或盲目加碼，都可能承擔超出預期的風險。