快訊

419人受害！帳戶遭自動轉帳 金管會：永豐銀已全數返還4千多萬

胡錦頂著「豔星封號」嫁新聞主播顧安生 相守40年走過生死關頭

驚傳客戶帳戶遭臉部掃描自動盜轉 永豐銀行：因系統程式異常

聽新聞
0:00 / 0:00

台股大跌反而開心！他笑看散戶恐慌賣股 遭打臉「散戶明明狂買」

聯合新聞網／ 綜合報導
台股震盪之際，一名投資人認為散戶恐慌賣股反而帶來機會，卻遭其他人質疑近期散戶仍持續買進，雙方對市場風險看法分歧。記者陳正興／攝影
台股震盪之際，一名投資人認為散戶恐慌賣股反而帶來機會，卻遭其他人質疑近期散戶仍持續買進，雙方對市場風險看法分歧。記者陳正興／攝影

台股近期震盪加劇，市場對AI泡沫、利率走勢及外資賣壓的擔憂再度升溫。一名自稱製程工程師的投資人在Dcard發文表示，每次看到散戶因股市下跌而恐慌拋售，自己反而有點開心，認為市場總是不缺利空消息，真正重要的是獨立思考能力。不過，這番言論卻遭其他投資人質疑，直指近期散戶不但沒有大量賣股，反而持續買進。

原PO回顧近年市場利空，包括2023年聯準會升息與美國矽谷銀行倒閉、2024年通膨及日圓套利交易平倉、2025年美國關稅政策與AI泡沫疑慮，以及2026年AI獲利能力面臨檢驗等。他認為，每逢股市下跌，市場就會出現各種悲觀論調，但如果企業基本面沒有惡化，投資人卻因恐慌急著賣出，反而可能錯失長期投資機會。

原PO強調，股價可能因市場情緒而下跌，但企業獲利不會因新聞標題就憑空消失，認為短期市場容易受到情緒影響，長期仍須回歸企業價值。他也對自己的投資判斷相當有信心，表示「這次我當然也會繼續當笑到最後的那個人」。

不過，貼文曝光後，不少留言直接質疑原PO對市場現況的判斷。有人反問「散戶什麼時後恐慌拋售了?」，並指出近期散戶仍持續買進；另一人則表示「散戶現在狂買喔，是外資在拋售」。也有人認為，目前許多散戶只是抱怨行情下跌，實際上仍選擇抱股不賣，甚至越跌越買，與原PO描述的恐慌拋售有所落差。

此外，也有投資人提醒，不能只因過去市場回檔後曾經反彈，就認定每次下跌都是買點。有人直言「因為你沒遇過真的大跌」，也有人以2000年網路泡沫及2008年金融危機為例，質疑企業基本面是否真的能在重大風險下維持不變。這場討論的分歧不只在於該不該逢低買進，更在於市場究竟是情緒性修正，還是企業獲利前景已經改變；若未先釐清原因，無論恐慌賣出或盲目加碼，都可能承擔超出預期的風險。

散戶 台股 恐慌 聯準會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

晶豪科法說會／第4季量穩價升 張明鑒：2027年DDR2、DDR3價格可維持

聯發科法說後八家外資搶喊讚 第二家ASIC客戶是誰？瑞銀提出二種可能

00934配息0.5元 年化配息率逾20% 17日除息

華邦電探149.5元！環球晶、富世達法說前齊跌 市場關注焦點一次看

相關新聞

外資大砍1,073億元！三大法人提款1,464億元 台積電失守2,300元

美股科技股賣壓持續蔓延，費半指數續跌3.37%，台股ADR全面收黑，加上台指期盤後重挫917點，台股3日賣壓全面引爆。集中市場指數盤中一度狂瀉1,728.56點，最低下探43,191.58點，終場大跌1,612.60點、收在43,307.54點，跌幅3.58%，成交值放大至9,280.58億元，連續4個交易日累計下跌3,727.44點。三大法人擴大賣超1,464.57億元。

存股族別只看金控！銀行股配股大勝：前9月大賺「明年現金恐暴增」

你有沒有注意到一件事？今年金控現金股息總額3,422億，又破紀錄了，大家都在歡呼「史上最高」。 但你仔細數一下，今年還有在配股票股利的金控，只剩6家。去年還更多，前年更不用說了。 富邦金不配了，玉山金不配了，第一金也不配了。凱基金更好笑，去年才剛恢復配股，今年又收回去，一年就反悔。 你說這是巧合嗎？不是，這是整個金控圈在轉向，全現金配息已經變成主流，而且這個趨勢只會加速，不會回頭。 對存股族來說，配股是什麼？就是不用再掏錢就多拿到股票張數嘛，長期下來複利效果很明顯。 但問題是，現在獲利大爆發加上IFRS 17和TW-ICS接軌的壓力，公司派有越來越多理由把股票股利收掉，改發現金。 所以這篇文章我想做三件事： 第一，把今年還有配股、而且EPS確實有成長的金融股全部列出來。 第二，拿最新的FY2026前9月自結數據，算一下這些公司現在獲利進度跑到哪了。 第三，逐一評估誰明年最可能把配股拿掉、轉成全現金。講白了，如果你手上有配股的金融股，這篇你要認真看。 對存股族來說，「配股」代表的是不用再掏錢就能增加持股張數，長期複利效果明顯。 但在獲利大爆發、IFRS 17與TW-ICS接軌壓力下，公司

台股血洗逾1600點 失守4萬4千點大關

美股科技股賣壓持續延燒，台股今日再度上演大逃殺，加權指數開低走低，盤中跌點一路擴大，接連摜破4萬4千點及4萬3500點關卡，最低下探43,191.58點，終場收在43,307.54點，暴跌1,612.60點，跌幅達3.59%，市場賣壓沉重。

新台幣續貶引發賣壓潮 台積收跌35元拉低台股下挫1,612點

台股3日收盤挫低點1,612.6、跌幅3.59%，終場以43,307.54點作收，成交量9,281億元；台積電（2330）收盤價2,295元，下跌35元，跌幅1.5%。

美期中選舉在即！台股選後易震盪 專家示警：空頭年年底反彈消失

2026年美國期中選舉將在11月3日投票。美國國會分為參議院與眾議院，期中選舉在總統任期中間舉行，常被視為選民對總統的期中考，結果多半是總統所屬的政黨失利。1994年以來的8次期中選舉，有6次總統所屬政黨失去參眾兩院至少其中一院的過半席次，2006年以來更是連續5次，例如2018年川普第一任期時，共和黨就失去了眾議院。

台股暴跌連連破底！現在是接刀還是撿鑽石？分析師說三個字...

台股3日開低走低，盤中大跌逾千點，近幾日每天都是破底的表現，大盤跌個不停，投資人心慌慌，都在問到底該怎麼辦？證券分析師坦言，大盤未止穩，「只能等」，重要的關鍵因素則是新台幣能不能止貶，不過，分析師也強調，已有打底跡象的個股及族群，可以逐步建立小部位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。