006208管理費比0050貴！郭哲榮喊降價砸千萬…股民盼改不配息

元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）同樣追蹤台灣50指數，但管理費差異再度引發討論。摩爾投顧投資長郭哲榮近日在影音直播中表示，目前選擇0050的主要原因就是管理費較便宜，加上名稱好記，但如果富邦投信願意將006208管理費降得比0050更低，他不排除投入幾千萬元買進。

郭哲榮指出，006208過去的管理費曾比0050便宜，如今情況卻反過來，讓他相當不解。他認為，兩檔ETF投資內容相近，費用自然是選擇的重要依據。若006208願意進一步降價，等到行情回漲時，他就會考慮轉買006208，甚至一次投入數千萬元。

他進一步分析，降低管理費雖然會減少投信每單位資產收取的費用，但若能吸引更多資金流入、擴大基金規模，仍有機會達到「薄利多銷」的效果。郭哲榮甚至認為，006208規模有機會增加數千億元，讓投資人與投信公司都有機會受惠。

消息傳到PTT股板後，不少人認同降費方向，留言「如果真的降了對大家是福音吧」、「早該降了」，也有人表示「我006208一直放著，也是盼望富邦能改一改」。不過，對於郭哲榮提出的千萬元買進承諾，也有人質疑「富邦會覺得幾千萬很多嗎」，認為這筆資金未必足以影響投信決策。

除了管理費，006208的配息機制也成為討論焦點。有投資人表示「改不配息也可以」，另一人則直言「如果006208改成不配息 股息自動投入省稅 我就會投資」，也有人提出改為月配息的不同想法。另有聲音認為，若只是為了些微費率差距換股，還須考慮手續費與交易稅等成本。對於006208而言，除了規劃中的分割，管理費與配息政策是否調整，也成為投資人關注的方向。