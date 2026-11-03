外資賣亞股…台股失血上周遭提款52.4億美元 韓股也受傷

美國重量級科技股密集公布財報，外資在新興亞股中持續大幅賣超台、韓股，小幅買超印度、馬來西亞等。台股上周遭外資賣超52.4億美元最多，其次是南韓的4.2億美元、印尼的1.6億美元。

新興亞股上周漲跌互見，以韓股逆勢大漲3.2%最強，印尼暴跌7%最弱。本周聚焦美國期中選舉。

台股10月遭外資狂賣317億美元，今年來累計賣超687億美元，加權指數跌破45,000點。主動玉山關鍵科技（00413A）經理人郭明玉分析，AI、半導體及科技類股之前累積較大漲幅，部分投資人開始獲利了結。尤其外資10月賣超上市櫃股票逾1兆元，資金撤出加劇股匯市壓力，短線持續修正難免。

安聯台灣大壩基金暨安聯台灣科技基金經理人蕭惠中表示，短線市場仍受到聯準會（Fed）政策預期、利率變化、AI投資疑慮及科技股財報等因素干擾，投資人風險偏好降溫。不過，雲端業者持續擴大AI資本支出、AI需求維持成長，加上台灣在全球AI供應鏈中掌握關鍵地位，都並沒有因為短期市場震盪而改變。

印度上周獲外資買超11.5億美元，連續兩周成為外資最愛。群益印度中小基金經理人向思穎分析，印度10月上漲2.7%，終結連兩月下跌走勢，且在全球市值前十大股市中漲幅居冠。展望後市，印度經濟前景穩健，股市評價面也到近20年相對低點，有利吸引外資逐步回流。

越南今年經濟成長率可望居東南亞之首。中國信託投信表示，越南出口、觀光與內需同步成長。越南國內放款成長速度快於存款，銀行資金壓力推升存款利率，也使股市資金動能受到壓抑。不過，這些多屬短期因素，越南經濟基本面仍穩健，中長期成長前景可期。

今年以來，外資在新興亞股中只買超泰國，累計買超金額為6.1億美元，賣超則以對南韓賣超1,412億美元最多，其次是台股的687億美元、印度的308億美元；主要新興亞股以台股漲55%最多，其次是韓股的39%，再來是泰國漲19%。