指數化投資 跨向財管

臺灣證交所暨臺灣指數公司（TIP）董事長林修銘表示，臺指將持續發揮「PLUS」精神，在既有基礎上，拓展TIP台灣永續評鑑、ESG資訊服務及IR議合服務平台等多面向業務，進一步將指數化投資優勢延伸至財富管理領域，從秉持「指數創新，加值創富」，再創下一個階段的躍升與突破，以「指引未來、數躍巔峰」。

臺指近日舉辦「十周年感恩茶會」，以「感恩同行、合作共榮」為主題，不僅回顧指數化投資發展里程碑，更是向一路相伴的夥伴表達誠摯感謝，邀集國內外投信、證券商等金融機構，與國際指數公司、政府退休基金、公會及周邊單位等重要夥伴齊聚一堂。

林修銘表示，臺指成立於2016年，今年十年有成。臺指累計編製超過120檔指數，從市值型、Smart Beta、主題型、永續型到期權策略型，持續回應市場多元的配置需求。

此期間，台灣ETF市場快速成長，全體ETF資產規模由2016年的2,725億元，成長至今年9月底的11.6兆元；台股ETF共94檔、規模約7.97兆元，其中，由TIP管理維護指數的ETF共有61檔，資產規模達6.27兆元，占比超過八成。

這些數字的背後，是政府基金、各商品發行機構和臺指一起討論指數、開發商品、走過市場起伏。

未來，將呼應亞洲資產管理中心政策，深化跨境合作，結合國際夥伴一起拓展海外市場，開展更多合作機會，共同推動台灣資產管理市場的未來發展。

今年臺指也發布台灣璞玉指數系列，發掘長期績效優異的中堅企業，同時深化國際合作，加入國際指數產業協會（IIA），成為該協會中亞洲第七個、全球第18個會員，助力台股指數與ETF邁向國際。

從深耕台灣到連結世界，十周年之際，IIA特別錄製祝福影片，見證台指的國際化發展歷程，為茶會增添跨國情誼的溫度。