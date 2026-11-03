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就市論勢／先進製程受惠股 有戲

經濟日報／ ■主動台新優勢成長ETF投資團隊

盤勢分析

台股10月大盤高檔反轉向下，大盤急跌修正後，展望11月行情，著重美國期中選舉結果，將影響台股短線盤勢表現，選後宜靜待新政局變化。

不過拉長投資期間看，根據統計，美期中選舉前，股市易受不確定干擾，大盤表現震盪，但期中選舉後一年，股市長期報酬受企業獲利、景氣循環驅動，而非政治版面變動，多數仍呈現走揚格局，同時，若當時聯準會採取緩升息政策，股市通常表現也較強升息時期佳。

目前看來，聯準會10月利率政策按兵不動，未來激進升息空間有限，表示現階段升息環境仍處於緩升息階段，加上11月美國期中選舉結束後，新政局版面確定，市場不確定風險消除，有助資金重新聚焦基本面，台股AI半導體供應鏈基本面展望持續正向，中長期展望仍大有可為。

投資建議

預估台股企業盈餘表現，自2026年至2028年，將分別成長53%、24%、23%，成長主要動能來自AI資本支出擴張、新一代AI晶片平台放量、企業級AI應用普及等三大動能，最主要受惠企業仍來自AI、半導體兩大供應鏈，看好族群有三。

一、具高技術門檻的AI硬體龍頭股：包括晶圓代工、ASIC、IC測試介面、散熱、電源、線材、PCB／CCL／銅箔、載板、光通訊等族群。二、先進製程受惠股：含設備、廠務、特化等利基企業。

三、漲價概念股：如記憶體、被動元件股等，建議投資人11月布局不躁進，趁優質AI基礎設施股拉回至長期均線支撐時，逢低作多具高技術門檻的AI或半導體硬體龍頭股。

先進製程 升息 聯準會

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