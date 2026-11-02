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外資賣超735億元但大買這十檔 鴻海、航空、面板、傳產龍頭都在內

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股11月首個交易日仍是走低，終場收在44,920.14點，失守45,000點關卡，下跌291.69點，三大法人賣超526.92億元，外資賣超735.21億元，連三賣，統計外資買賣超個股， ETF持續遭外資狂賣，但買超前十名中則包括鴻海（2317）、面板雙虎、航空雙雄、傳產龍頭股等。

台股2日早盤以45,034.53點開低，早盤一度重挫812.73點，下探至44,399.1點，隨後在聯發科（2454）、鴻海、台達電（2308）等權值股翻紅，台塑化（6505）、南亞（1303）等傳產股走強的帶動下，跌幅逐步收斂，盤中最高曾回升至45,156.17點，下跌55.66點，單日高低震盪757.07點。

尾盤台積電（2330）、聯電（2303）、創意（3443）、國巨*（2327）等電子股賣壓再起，拖累指數再度走弱，終場下跌291.69點，收在44,920.14點，失守45,000點關卡，三大法人合計賣超526.92億元，連續第三個交易日站在賣方，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超735.21億元，投信買超361.17億元；自營商賣超（合計）152.88億元，其中自行買超4.66億元、避險賣超157.55億元。

統計外資賣超前十名個股中，ETF占6檔，包括主動式、市值型、高息ETF，電子股有力積電（6770）及台積電，還有2檔金融股。

外資大賣台股提款，但統計外資買超前十名個股發現，電子股、傳產龍頭、航空股、金融股都在內，買超群創（3481）26,639張最多，其次是買超鴻海24,201張，友達（2409）也獲外資買超12,372張，航運股有華航（2610）、長榮航（2618）、陽明海運（2609），買超聯電5,060張。

外資買超前十名。資料來源：證交所
外資買超前十名。資料來源：證交所

外資賣超前十名。資料來源：證交所
外資賣超前十名。資料來源：證交所

鴻海 外資 傳產

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