外資賣超735億元連3賣 大砍熱門台股ETF

上週五美國半導體族群重摔，台積電今天表現偏弱，終場下跌40元或1.69%，收在2330元，創7月底以來股價新低，據台灣證券交易所統計，三大法人今天合計賣超新台幣526.91億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天再減碼735.20億元，為連續第3個交易日賣超；自營商也賣超152.88億元。僅投信站在買方，大舉買超361.17億元。

個股方面，今天外資賣超前3名為主動中信台灣收益11萬198張、元大台灣50 3萬1077張、主動統一台股增長2萬5140張。

買超方面，今天外資買超前3名為群創2萬6639張、鴻海2萬4200張、華航1萬8190張。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕分析，近期AI雜音多，但股價和基本面要分開來看，AI相關的科技股近期公布財報，獲利動能還是相當強，只是先前股價已經大漲，現在面臨修正，從基本面來看並沒有轉差。

曾炎裕觀察最近包括美股或台股，資金都轉到低基期股票，部分金融股、傳產股逆勢上揚，形成市場輪動，他認為這與資金流動有關，接下來要特別留意匯率走勢，近期新台幣兌美元貶值走勢明顯，如果外資資金持續流出，恐不利台股。