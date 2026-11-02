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中國信託證券投顧：十月變盤台股後市不看淡 建議關注這些族群

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

10月下跌2,728點，跌幅5.6%，不過中國信託證券投顧指出，光輝十月變盤台股後市仍不看淡。有三大理由，包括：一、主跌段已過，部分利空提前反應；二、不確定性因素本周落幕，美債殖利率回落；三、台股維持獲利上修，前瞻評價明顯偏低。歷史經驗支持逢低布局。

中國信託證券投顧表示，10月初受到記憶體修正與Coreweave CDS飆升事件影響起跌，近期英特爾財測因高價記憶體導致PC業務展望疲軟而重挫，市場聯想AMD（超微）、QCOM、ARM等具消費性電子業務公司，恐有相似情況，故選擇在「財報公布前」預先避險賣出，惟此已部分反應未來不確定性利空，隱有加速趕底跡象，近期日線雖持續破底，惟從周線角度來看，各大股市周跌幅確實正在緩步收斂，後續反而有望利空出盡。

其次，美國期中選舉將於本周落幕，歷史數據顯示，1980年以來美國期中選舉後半年，S&P 500均呈現上漲，且平均漲幅達12%，此外避險資金流入債市使10年期美債殖利率從5.3%高檔回落至4.9%，有助於減緩股市評價所受到的壓抑。

第三，目前市場平均預估台股今明兩年的獲利年增幅首度超越70%與30%，目前台股2027年的前瞻本益比已跌至約15倍，明顯低於長期平均值的16.6倍，搭配年增30%的成長幅度，評價實屬偏低，即使在高利率環境壓抑下，中長期仍有望朝18x~20x靠攏。

中國信託證券投顧分析，統計近15年數據，當台股月跌幅超過5%時，排除基本面衰退或政策利空衝擊，爾後三個月累計表現皆為正報酬，且平均漲幅達12.5%，因此台股本次因國際盤勢拖累的短線重挫，反而是逢低布局的良機。

短線上，情緒與籌碼主導跌勢，繼續探低壓力不小，中國信託證券投顧建議觀察「大盤出量逾兆元」或「融資單日減少逾200億元」或「站上雙短均線壓力」，會是較初步的落底訊號，在此之前不宜躁進猜底，保持逢低分批布局的核心原則，建議優先關注「趨勢產業、展望明確、獲利成長」交集的族群，包括晶圓代工、PCB上中下游、封測／設備、AI零組件、網通／CPO及ASIC等核心供應鏈。

中國信託 變盤 台股

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