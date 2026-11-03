台股恐崩至25000點？他預言「AI泡沫將破裂」遭打臉：空單拿出來

台股近期震盪，市場對AI產業前景及美國經濟走勢的疑慮升溫。近日一名網友在Dcard股票板發文，以「這次下跌不是開玩笑的」為題，列舉美國期中選舉、地緣政治衝突、通膨及AI企業資本支出等風險，預測台股大盤可能回落至30000至35000點，若AI泡沫破裂，甚至不排除跌至25000點，引發網友激烈論戰。

原PO指出，美國總統川普可能在即將到來的期中選舉面臨挫敗，加上戰爭持續擴大、油價上漲、美債殖利率攀升及通膨壓力，恐進一步衝擊金融市場。他更預測，美國聯準會（Fed）12月可能升息，成為股市另一項利空因素。

除了總體經濟風險，原PO也將矛頭指向AI產業，認為部分美國科技巨頭投入大量資本支出，卻未能同步創造足夠現金流，甚至出現自由現金流轉負的情況，可能迫使企業縮減投資。他預測，華爾街資金將逐步轉向美債、金融及醫藥等防禦性資產，費城半導體指數恐跌破10000點，甚至下探8000點。

原PO也提及投資專家「哲哲」先前喊出年底台股若未達50000點，就發送5000份雞排及5000杯珍奶的承諾，質疑市場過度樂觀。他強調，熊市已出現跡象，呼籲投資人不要認為股市會永遠上漲，並表示年底將回頭檢視自己的預測是否成真。

不過，貼文曝光後，不少網友對原PO的悲觀預測提出質疑，紛紛留言「既然你這麼自信，想必是有空單的吧？」、「那麻煩你用力空，PO個帳單來看看」，也有人認為，市場走勢難以精準預測，直言「這種文章看看就好」、「30000到35000超好笑」。

另有網友從政治及經濟角度反駁，認為若共和黨在期中選舉失利，川普推動政策可能受到國會制衡，未必導致戰爭擴大；也有人指出，美債殖利率走勢與原PO描述不同，質疑其推論基礎。部分投資人則認為，市場恐慌反而可能帶來進場機會。